West Data Festival, de l’intelligence pour vos données

Date Lieu Type Prix Site Le 5 & 6 février Rue Marie Curie, Laval Festival 49 Voir le site

Vous voulez mieux comprendre les enjeux de la gestion de vos données et les impacts de l’intelligence artificielle pour votre entreprise ou votre organisation ? Les 5 et 6 février 2020, venez découvrir des solutions, rencontrer des experts et échanger à propos de l’utilisation des données ! Le West Data Festival est l’événement de référence dans l’Ouest qui privilégie les échanges et les réponses aux problématiques de chacun.