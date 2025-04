📆 Événement exclusif – Stratégie ABM : Aligner marketing et sales pour closer des contrats à fort impact.

Aligner les Ă©quipes marketing et commerciales est devenu l’un des enjeux les plus critiques pour les entreprises B2B. Dans un contexte oĂč les cycles de vente s’allongent, oĂč la pression sur les KPIs s’intensifie et oĂč les canaux d’acquisition se fragmentent, l’Account-Based Marketing (ABM) s’impose comme une rĂ©ponse structurante. Mais encore faut-il savoir le dĂ©ployer efficacement.

Le 29 avril prochain, Ă Paris, N.Rich, plateforme europĂ©enne de rĂ©fĂ©rence en ABM, propose un atelier en prĂ©sentiel rĂ©servĂ© Ă une sĂ©lection de dĂ©cideurs : Aligning Sales & Marketing for Predictable Revenue Growth. Objectif : partager les meilleures pratiques ABM pour 2025, identifier les signaux d’intention rĂ©ellement activables, et donner les clĂ©s d’un alignement opĂ©rationnel entre sales & marketing pour gĂ©nĂ©rer une croissance mesurable.

AprĂšs une premiĂšre Ă©dition rĂ©ussie Ă Stockholm, l’atelier “Aligning GTM Teams” initiĂ© par N.Rich poursuit son dĂ©ploiement Ă travers l’Europe et l’AmĂ©rique. Ce format exclusif rĂ©unit des dĂ©cideurs B2B autour des meilleures pratiques ABM et de l’alignement marketing-ventes. L’évĂ©nement parisien marque la deuxiĂšme Ă©tape d’une sĂ©rie destinĂ©e Ă accompagner les Ă©quipes GTM vers plus d’efficacitĂ©. L’initiative se poursuit Ă l’échelle internationale : surveillez les prochaines dates.

Un rendez-vous stratégique pour les décideurs B2B.

1. L’ABM entre dans une nouvelle phase.

Les approches classiques d’ABM ne suffisent plus. L’avenir rĂ©side dans la capacitĂ© Ă exploiter les donnĂ©es d’intention en temps rĂ©el, Ă personnaliser les parcours Ă grande Ă©chelle et Ă concentrer les efforts sur les comptes qui comptent. Ce workshop montrera comment y parvenir concrĂštement, via des exemples, des use cases et des Ă©changes entre pairs.

2. L’alignement sales/marketing est devenu vital.

En 2025, une organisation GTM fragmentĂ©e est un frein direct Ă la performance. Il ne s’agit plus d’ajuster les messages, mais d’unir les stratĂ©gies, les KPIs et les outils pour que les efforts marketing nourrissent directement la performance commerciale.

3. Cet Ă©vĂ©nement s’adresse aux dĂ©cideurs.

Ce workshop n’est pas une confĂ©rence ouverte. C’est un format volontairement limitĂ©, pensĂ© pour des profils expĂ©rimentĂ©s — CMOs, Revenue Leaders, Heads of Marketing, fondateurs de SaaS — avec l’ambition de gĂ©nĂ©rer des discussions de fond, sans langue de bois, autour des vrais leviers ABM.

Les temps forts de l’atelier.

📆 Le 29 avril – Ambassade de Finlande, Paris

Places limitĂ©es – sur inscription uniquement

N.Rich est une plateforme d’Account-Based Marketing (ABM) nouvelle gĂ©nĂ©ration, conçue pour aider les entreprises B2B Ă transformer les donnĂ©es d’intention en vĂ©ritable moteur de croissance.

PensĂ©e pour l’alignement marketing-ventes, N.Rich permet aux Ă©quipes de se concentrer avec prĂ©cision sur les comptes Ă forte valeur, en gĂ©nĂ©rant un pipeline prĂ©visible grĂące Ă des stratĂ©gies d’engagement personnalisĂ©es et orchestrĂ©es. La plateforme va au-delĂ de l’ABM traditionnel en transformant les signaux en insights activables, pour engager les prospects au bon moment, avec le bon message.

AdoptĂ©e par des entreprises Ă©tablies comme par des scale-ups ambitieuses en Europe et aux États-Unis, N.Rich aide les organisations Ă accĂ©lĂ©rer leurs cycles de vente, Ă renforcer l’efficacitĂ© de leur stratĂ©gie go-to-market et Ă maximiser l’impact du marketing sur le chiffre d’affaires. Avec une prĂ©sence croissante sur le marchĂ© amĂ©ricain, N.Rich permet Ă toujours plus d’acteurs de faire de l’intention un vĂ©ritable avantage stratĂ©gique.

Pour les entreprises en quĂȘte de rĂ©sultats concrets — et non de mĂ©triques de vanitĂ© — N.Rich offre une vĂ©ritable intelligence compte et une croissance mesurable sur le long terme.

Plus d’informations : nrich.io