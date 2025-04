Résultats records pour Revolut / La robotique, application ultime de l’IA? / Washington crie à l’extorsion économique

+ IN THE LOOP

Bruxelles sanctionne Apple et Meta, Washington crie à l’extorsion économique

La Commission européenne a dégainé ses premières amendes sous le Digital Markets Act : 500 millions d’euros pour Apple, accusée de bloquer la concurrence sur l’App Store, et 200 millions pour Meta, sanctionnée pour avoir forcé ses utilisateurs à partager leurs données. Apple conteste une décision qui la « cible injustement » et l’oblige à « donner gratuitement » sa technologie. Meta dénonce une politique à deux vitesses favorisant les entreprises européennes et chinoises. À Washington, la Maison-Blanche qualifie ces sanctions de « nouvelle forme d’extorsion économique », et accuse l’UE d’ériger des barrières commerciales déguisées sous couvert de régulation numérique.

Google verrouille l’accès aux utilisateurs, OpenAI et Perplexity en embuscade

Google bloque l’intégration par défaut de l’assistant IA de Perplexity sur les smartphones Motorola, malgré un accord entre les deux entreprises, en s’appuyant sur des clauses contractuelles contraignantes. OpenAI, de son côté, tente également de renforcer sa présence sur mobile, mais se heurte au même mur : l’écosystème Android verrouillé par les paiements de Google pour imposer Gemini. Si OpenAI a récemment manifesté son intérêt pour Chrome, cette initiative relève davantage d’une stratégie d’influence que d’un véritable levier réglementaire. À l’inverse, la firme a franchi un cap avec Apple, en scellant un accord pour intégrer ChatGPT dans iOS 18, iPadOS et macOS, dans le cadre de « Apple Intelligence » — une percée significative, mais qui n’entame pas encore la domination structurelle de Google sur l’accès par défaut à l’IA.

Revolut franchit un cap historique avec 1,4 milliard de dollars de bénéfice net en 2024

Revolut a enregistré en 2024 un bénéfice net record de 934 millions d’euros (1,0 Md$), soutenu par une croissance de 72 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 3,7 milliards d’euros. Le bénéfice avant impôt bondit à 1,2 milliard d’euros, pour une marge nette de 26 %. La néobanque dépasse désormais les 52,5 millions de clients, en hausse de 38 %, avec plus de 5 millions d’utilisateurs en France. Le total des soldes clients grimpe à 36 milliards d’euros.

Discord change de cap : Humam Sakhnini nommé CEO

Jason Citron quitte la direction de Discord et cède sa place à Humam Sakhnini, ancien cadre d’Activision Blizzard et King. Ce passage de relais vise à préparer l’entrée en Bourse de la plateforme, tout en consolidant sa stratégie autour du gaming et de la croissance long terme. Citron reste au conseil d’administration et jouera un rôle d’advisory.

IBM rassure sur ses résultats, mais chute après la clôture

IBM a dépassé les attentes au T1 avec 14,54 Md$ de revenus et 1,60 $ par action. Malgré cela, le titre a perdu 6 % après la clôture, plombé par l’annulation de 15 contrats publics dans un contexte de tensions budgétaires américaines.

+ HARD RESET:

+ TRENDS

+ ZERO TRUST ZONE

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

+ EXPERIENCES

+ AGENDA

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: