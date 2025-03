🚀 Fygr révolutionne la gestion de trésorerie des TPE et PME avec un service de placement intégré

🚀 Fygr rĂ©volutionne la gestion de trĂ©sorerie des TPE et PME avec un service de placement intĂ©grĂ©

Fygr, spĂ©cialiste de la gestion et de la prĂ©vision de trĂ©sorerie pour les TPE et PME, annonce le lancement d’un nouveau service de placement de trĂ©sorerie, accessible directement depuis son interface. Cette innovation permet aux entreprises de placer leur excĂ©dent de trĂ©sorerie Ă un taux attractif et sans risque, en seulement quelques clics.

Ce nouveau service vient renforcer l’ambition de Fygr : simplifier l’accĂšs Ă une gestion financiĂšre performante pour les petites et moyennes entreprises, grĂące Ă une plateforme intuitive, centralisĂ©e et totalement intĂ©grĂ©e.

Une solution simple et sécurisée.

Le fonctionnement du service est volontairement simple. En un clic, l’utilisateur peut ouvrir un compte de placement et y transfĂ©rer sa trĂ©sorerie excĂ©dentaire. Le montant transfĂ©rĂ© est alors placĂ© sur un fond investissant dans des actifs souverains en euros ou en dollars (Bons du TrĂ©sor amĂ©ricain ou des Etats de premier rang de la zone Euro).

Les avantages :

IntĂ©rĂȘts versĂ©s quotidiennement

Aucune immobilisation : les fonds sont disponibles sous 24h, sans préavis et sans frais

Taux de rendement proches de ceux des comptes à terme bancaires classiques

Processus entiÚrement digitalisé, sans paperasse ni rendez-vous bancaire

Ce service s’adresse aussi bien aux TPE, souvent exclues des solutions de placements traditionnelles, qu’aux PME en quĂȘte de placements complĂ©mentaires, flexibles et Ă faible risque.

« La trésorerie est le nerf de la guerre pour les entreprises. Trop souvent, elle reste dormante sur des comptes courants sans générer de valeur. Ou plutÎt, cette valeur est captée par la banque. Avec cette nouvelle solution, nous permettons à nos clients de faire fructifier leurs liquidités tout en conservant une gestion simple et fluide », explique François Menjaud, CEO de Fygr.

Fygr, un partenaire clé pour le pilotage financier des PME

DĂ©jĂ adoptĂ© par plus de 1000 dirigeants et directeurs financiers, Fygr s’impose comme un outil de rĂ©fĂ©rence pour la gestion de trĂ©sorerie des PME.

La solution permet :

Une visualisation en temps réel de la trésorerie passée, présente et future

de la trésorerie passée, présente et future La modélisation de scénarios financiers à court, moyen et long terme

à court, moyen et long terme La centralisation automatique des flux bancaires et des échéances issues des outils comptables (Pennylane, Axonaut, Odoo, etc.)

des flux bancaires et des échéances issues des outils comptables (Pennylane, Axonaut, Odoo, etc.) Une interface simple, conçue pour les dirigeants et responsables financiers

En combinant automatisation, fiabilité des données et anticipation, Fygr offre un pilotage sécurisé et efficace, adapté aux enjeux des entreprises de croissance.

Une fintech pragmatique au service des entreprises.

FondĂ©e en 2020 par François Menjaud et Geoffrey Laird, Fygr accompagne aujourd’hui plus de 1000 entreprises dans la gestion quotidienne de leur trĂ©sorerie. La sociĂ©tĂ© opĂšre en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF) et est immatriculĂ©e Ă l’ORIAS sous le numĂ©ro 21007924.

🔗 Pour en savoir plus sur le service de placement de trĂ©sorerie : fygr.io/produits/placement-de-tresorerie