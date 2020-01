11 millions de dollars pour financer la croissance du lillois Simplifield aux Etats Unis

Créé il y a 7 ans par Jonathan Attal et Benjamin Zenou, à Lille, Simplifield propose une solution permettant à ses clients de mesurer l’implementation de ses produits au sein de leurs distributeurs afin d’assurer une experience de ventes la plus cohérente possible et de mesurer l’efficacité de leurs offres. Au travers d’une application mobile les animateurs réseaux et collaborateurs de l’entreprises peuvent enregistrer la mise en place d’un produit, de manière à ce que les informations recueillies soient analysées et compilées sous forme de tableau de bord aux différents responsables de la marque.

Simplifield revendique aujourd’hui 120 clients dont le groupe LVMH, L’Oréal ou Samsung dans une trentaine de pays.

La société compte une cinquantaine de collaborateurs répartis à Lille, Paris et NewYork dont le bureau a été ouvert en 2018. Simplifield ne communique pas sur ses résultats financiers mais selon nos informations n’a pas encore atteint la rentabilité. Simplifield se positionnait en 218eme position du FW500 2018.

Après avoir convaincu en 2014 des business angels comme Ilan Abehassera, Angelique Berger, Oleg Tscheltzoff, Kima et 50Partners, Jonathan Attal et Benjamin Zenou ont fait un 1er tour de table de 4 millions de dollars auprès de CapHorn Invest (Romain Vidal) et de Runa Capital (Dmitry Chikhachev). Simplifield annonce lors de NRF un second tour de financement de 11 millions de dollars, qui a été bouclé fin 2019 auprès du fonds américain Five Elms Capital, Cap Horn et Runa Capital.