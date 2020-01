[Webinar] Comment transformer votre entreprise en adoptant un environnement de travail innovant ?

Avec 13 566€ en moyenne de coût d’un poste de travail en 2019* (source ARSEG), l’immobilier, demeure le deuxième poste de dépense pour les entreprises.

Dans une dynamique d’optimisation continue et d’attrait de nouveaux talents, elles vont donc chercher à réduire les surfaces allouées par salarié tout en s’appuyant sur une plus grande flexibilité des espaces de travail.

Le monde du travail étant en perpétuelle évolution, les entreprises et leurs employés ont besoin de disposer de technologies qui les rendent plus efficaces, qui améliorent leur confort tout en fournissant de meilleurs résultats en optimisant les coûts. Avec les nouveaux talents, ce sont aussi des nouvelles habitudes de travail, des nouveaux standards de bien-être dont l’évolution ne s’arrêtera pas : Comment y faire face ?

Rejoignez-nous afin d’analyser ensemble les opportunités qui s’offrent à vous en orientant votre stratégie vers le bâtiment évolutif.

Durant ce webinar, nous aborderons les sujets suivants :

L’optimisation des coûts grâce au Smartbuilding

Comment adapter vos outils en fonction des profils de vos collaborateurs (télétravailleurs, commerciaux, sédentaires etc) ;

L’adoption d’une attitude eco-responsable grâce à une optimisation de la gestion de la consommation d’énergie de votre entreprise.

Ce webinar sera présenté par: Mehdi AIT HOCINE, Business Developer chez Ozitem Georges-Etienne MADAMET, business developer chez LCS

