2Emotion : un outil innovant pour créer des contenus vidéos de qualité

Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

La vidéo : un outil de communication incontournable

Selon une étude réalisée en 2020 par Wyzowl, 96% des consommateurs ont augmenté leur consommation de vidéos en ligne, et 9 sur 10 ont déclaré vouloir voir plus de vidéos de marques et d’entreprises. Cette tendance met en évidence l’efficacité de la vidéo en tant qu’outil de communication.

Face à la multiplication des outils de création vidéo, 2Emotion entend se distinguer grâce à sa plateforme, qui offre aux utilisateurs une petite fabrique de vidéos à faire soi-même, directement accessible en ligne. En combinant formation et pratique, elle permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles de qualité, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

« On voit en effet que la vidéo est utilisée de partout, et cela est dû à deux faits de société », résume Nicolas Tralongo. « Le premier, c’est que nous sommes tous devenus des créateurs de contenus grâce à nos smartphones haut de gamme qui permettent de prendre des vidéos. Par conséquent, nous nous attendons à consommer des vidéos de la part des marques que nous aimons. Le deuxième phénomène, c’est la démocratisation de ces outils de création. L’innovation autour de la génération de texte et d’images notamment ne s’arrête pas, les outils deviennent simples et puissants ».

L’autonomie et la qualité au cœur de la stratégie de 2Emotion

En donnant aux utilisateurs les moyens de devenir autonomes dans leur communication vidéo, 2Emotion souhaite ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises et les marques soucieuses de rester compétitives dans un monde où la vidéo est devenue incontournable. « La question n’est plus de savoir s’il faut faire de la vidéo mais comment les équipes vont pouvoir en faire de manière autonome et qualitative », affirme le CEO de 2Emotion.

Retrouvez l’interview complète de Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion:

Concrètement, 2Emotion déploie un outil à la fois simple et rapide, puisqu’il permet d’être autonome et de créer des vidéos en quelques dizaines de minutes, au lieu de plusieurs jours. La solution se distingue également en proposant un outil complet. « On va pouvoir faire des vidéos longues, sous-titrés, des reportages ou encore des vidéos de motion design », détaille Nicolas Tralongo. « L’outil est également créatif, chaque marque et utilisateur à la volonté de s’exprimer de manière unique et différenciante ».

2Emotion s’adresse à tout type de professionnels, aux grands groupes du CAC 40 comme aux petites sociétés. Parmi ses plus de 300 clients en France et à l’international, on peut citer la Société Générale, Carrefour, EDF, SFR ou encore des PME comme In Extenso ou Carglass. « Nous nous adressons également à des villes et organismes publics, qui ont besoin de sensibiliser la population, comme la métropole de Bordeaux ».

Vers de nouvelles perspectives innovantes

L’entreprise basée aujourd’hui à Paris et Lyon a fait le choix de ne pas lever des fonds . « 2Emotion est une entreprise bootstrap, qui veut travailler à 100% pour ses clients. Aujourd’hui, nous sommes à la fois une entreprise rentable et en très forte croissance », se réjouit le CEO de l’entreprise.

2Emotion, qui réinvestit plus de 80% de son résultat dans son pôle R&D, ambitionne notamment de travailler sur la technologie green, c’est-à-dire à chercher à réduire l’impact de consommation énergétique de la vidéo. « Nous sommes très sensibles à cette question », confie-t-il. « C’est pourquoi nous avons créé un format ‘green HD’, qui permet de limiter l’impact énergétique sur la vidéo ».

Si l’essor des plateformes en ligne et l’accessibilité des outils de création vidéo ont transformé le paysage de la communication professionnelle, des solutions innovantes comme celle proposée par 2Emotion ont su se démarquer en offrant aux professionnels la possibilité de créer facilement des contenus vidéo de qualité et qui savent s’adapter au monde de l’entreprise.

Pour en savoir plus, retrouvez le Livre blanc « Le guide du vidéo marketing »