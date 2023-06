APPLE, THIERRY BRETON et la Big Tech, OBYPAY…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

APPLE a annoncé aujourd’hui que son kit de développement logiciel visionOS était désormais disponible, permettant aux acteurs de la 3D de commencer à créer du contenu pour le Vision Pro. Le SDK (kit de développement) est disponible six mois avant la mise en vente officielle du casque aux États-Unis, dont le prix est fixé à 3 500 dollars.

Obypay, une entreprise spécialisée dans les solutions digitales omnicanales pour la restauration, annonce sa deuxième levée de fonds de 700 000 euros, auxquels s’ajoutent 500 000 euros de date. Cette opération a été réalisée auprès de ses investisseurs historiques dont le Family Office Cupertino et Michel Jacob (Galileo Finance), et de la BPI (Banque Publique d’Investissement) pour la partie dette.

SUPERCRITICAL , une startup qui s’adresse aux entreprises Tech désireuses d’atteindre l’objectif « zéro carbone », vient de lever un fonds de 13 millions de dollars en série A, auprès de Lightspeed Venture Partners. Ce tour de table compte des fonds provenant de RTP Global, Greencode Ventures, MMC Ventures et d’autres.



Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

GODIGITA L, un groupe qui possède NGLmitú, un géant des médias numériques latino-américains, a l’intention de soumettre une offre de 300 à 350 millions de dollars pour racheter VICE MEDIA, actuellement en faillite.

Exaegis, agence de notation du numérique annonce la nomination de Nicolas Beyer au poste de Directeur de la Recherche au sein du cabinet d’analystes Markess by Exaegis.



