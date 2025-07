30 % des devis industriels perdent de l’argent : Relief lève 2,6 millions d’euros pour industrialiser le chiffrage avec l’IA

Dans les ateliers comme dans les bureaux d’études, établir un devis reste souvent un exercice complexe, et chronophage, une faiblesse structurelle que la startup Relief entend transformer en avantage concurrentiel. À peine neuf mois après sa création, l’entreprise annonce une levée de fonds de 2,6 millions d’euros pour automatiser le chiffrage industriel grâce à l’intelligence artificielle.

Dans un contexte où la maîtrise des marges est devenue vitale pour les industriels, le devis ne peut plus être un point aveugle du processus commercial. Pourtant, il reste souvent réalisé manuellement, sur la base de données éparses, entre fichiers Excel, historiques incomplets et bases fournisseurs désorganisées.

Relief s’attaque à ce problème avec un copilote IA spécialisé dans le chiffrage. Sa technologie transforme un cahier des charges en un devis optimisé, en s’appuyant sur des modèles de langage et des algorithmes d’optimisation conçus spécifiquement pour les métiers de la fabrication en petite série, la chaudronnerie ou la conception de machines spéciales.

« Le déploiement de Relief nous a permis de faire deux choses fondamentales : d’abord, accélérer et fiabiliser nos chiffrages en assistant nos deviseurs par une IA sécurisée qui comprend les spécificités de notre métier ; puis, améliorer significativement notre stratégie commerciale grâce à l’exploitation fine des données de chiffrage et de production » explique Grégory Badey, président d’Agitec, l’un des premiers clients de la startup.

Les gains sont immédiats avec la division par quatre des temps de chiffrage, amélioration de 20 % du taux de conversion, meilleure lisibilité des marges selon les affirmations de Relief. Pour Mickael Mamou, cofondateur de Relief, l’enjeu dépasse la productivité : « L’industrie manufacturière accuse un retard considérable dans la digitalisation de ses processus critiques, et le chiffrage en est le parfait exemple. Cette fragmentation génère des erreurs coûteuses, une mauvaise utilisation du temps des profils techniques et des délais de réponse trop longs face à la concurrence. Dans un contexte où chaque point de marge compte, ces inefficiences menacent la pérennité et la compétitivité de notre tissu industriel. Relief transforme le chiffrage en avantage concurrentiel grâce à l’IA ».

Mickael Mamou (CEO) et Jonas Levy (CTO) visent un déploiement rapide auprès des PME industrielles françaises, avec pour objectif d’atteindre 100 clients et 2 millions d’euros d’ARR d’ici fin 2026. Le recrutement de 20 collaborateurs est en cours pour renforcer les pôles produit, déploiement et commercial.

Pour les investisseurs, l’opportunité est stratégique. « L’industrie qui utilise des devis pour travailler représente 30 % du total. Et 30 % des devis perdent de l’argent. Un gouffre qui, comme souvent, est expliqué par des processus manuels, pas d’utilisation de la donnée ni de l’IA pour aider les chiffreurs. Relief transforme cette inefficacité en avantage concurrentiel grâce à une solution basée sur l’IA, et nous avons eu la chance de voir la capacité de Mickaël et Jonas à porter cette vision à une vitesse stupéfiante » déclare Renan Devillieres, CEO d’OSS Ventures.

Même constat pour Jonas Simonin, investisseur chez Daphni : « La société s’attaque à un point de friction majeur dans l’industrie de projets : le devis, encore trop souvent manuel, fragmenté et dont le savoir-faire est difficile à transmettre. En le simplifiant grâce à l’IA, Relief permet aux PME industrielles d’améliorer significativement leur rentabilité et d’augmenter leur taux de conversion. Le moment est idéal, porté par la digitalisation du secteur et une forte dynamique de transmission ».