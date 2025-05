StackOne lève 17,7 millions d’euros pour dépasser Zapier et réinventer les intégrations SaaS à l’ère de l’IA

La qualité et la fiabilité des intégrations entre outils logiciels et agent autonomes, est un enjeu stratégique. C’est sur cette faille structurelle que mise StackOne, jeune pousse londonienne, qui vient de finaliser une levée de 17,7 millions d’euros (20 M$) en série A pour redéfinir la manière dont les logiciels B2B se connectent, interagissent et évoluent dans un environnement piloté par l’intelligence artificielle.

La startup, fondée par Romain Sestier et Guillaume Lebedel, propose une plateforme d’intégration orientée IA, capable de relier des centaines d’applications SaaS avec des agents autonomes, tout en respectant les exigences de sécurité, de scalabilité et de performance des grandes entreprises.

Intégrer, ou décrocher

Recrutement, finance, support client, sécurité : toutes les fonctions critiques dépendent aujourd’hui de connexions fluides entre applications. Or, selon les données communiquées par StackOne, 71 % des entreprises mettent encore plus de trois semaines à produire une simple intégration.

Le défi est amplifié par l’essor des agents IA, qui doivent interagir avec des systèmes métiers complexes pour exécuter leurs tâches. Si les standards actuels comme MCP (Model Context Protocol) ou OpenFunction offrent un début de réponse, ils ne répondent pas aux impératifs d’usage en entreprise, notamment sur les plans de la sécurité, de la compatibilité, ou de la profondeur fonctionnelle.

StackOne entend se positionner comme la surcouche universelle d’intégration, capable de relier des agents à plus de 200 systèmes SaaS via un moteur en temps réel et un agent propriétaire. Sa plateforme permet déjà plus de 3 000 actions prédéfinies, couvrant des outils comme Workday, Okta, Salesforce, Greenhouse ou ServiceNow.

Face à Zapier, Paragon, Merge.dev… et leurs limites

Le marché des plateformes d’intégration n’est pas nouveau. Aux États-Unis, Zapier (orienté PME), Paragon (orienté développeurs SaaS) ou encore Merge.dev ont construit des architectures puissantes pour automatiser la synchronisation entre outils. En Europe, Cyclr (Royaume-Uni), n8n (Allemagne) ou Tray.io (UK/US) occupent le terrain technique avec des approches API-first.

En France, des acteurs comme Mindee (API de traitement de documents), ou Koyeb (orchestration de données cloud), se positionnent aussi sur des segments d’automatisation.

Mais peu de ces plateformes sont pensées dès le départ pour les agents IA, ni adaptées à la complexité réglementaire, technique et sécuritaire des grands comptes. StackOne veut faire de cette contrainte une opportunité technologique.

Une levée menée par GV et les parrains de l’IA

Le tour de table est mené par GV (Google Ventures), et rejoint par Workday Ventures, XTX Ventures, Episode 1, Playfair, ainsi que des investisseurs issus d’OpenAI, DeepMind, Microsoft et MuleSoft.

Pour Luna Schmid, Partner chez GV, ce qui distingue StackOne, c’est « son ambition et sa clarté. Romain et Guillaume ne construisent pas une énième plateforme d’intégration SaaS. Ils créent une infrastructure sur laquelle l’écosystème des agents IA pourra durablement s’appuyer ».

L’objectif de cette levée est triple, accélérer le développement du modèle de langage maison, augmenter le nombre d’intégrations disponibles, et structurer une communauté de développeurs IA-native, à travers des initiatives open source et les AI Demo Days lancés par l’équipe.