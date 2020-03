7 conseils pour transformer la crise en opportunité business

En cette période trouble, la prudence est de mise et cela concerne également vos campagnes marketing. En tant qu’entrepreneur depuis 20 ans dans le domaine du marketing digital avec mon associé de la première heure, Jonathan Zisermann, nous sommes aujourd’hui aux commandes de Tagadamedia (spécialiste de la génération de leads) et nous allons essayer de vous apporter, à notre échelle, quelques recommandations et conseils pour vos actions marketing:

1. Concentrez vos investissements sur l’essentiel

En période de crise, il est essentiel de conserver dans l’entreprise le maximum de ressources en investissant sur les leviers marketing les plus ROistes à court terme : Google Adwords, affiliation, génération de leads, emailing, font partie des dispositifs apportant un maximum de ROI à très court terme pouvant même s’autofinancer dans certain cas. La génération de leads peut vous apporter des clients immédiats ce qui sera intéressant pour l’ensemble de votre entreprise. Ceci étant dit, il est important de tester chaque type de campagne avec prudence et un budget limité.

2. Maximisez la fidélisation et l’activation de vos clients…

…en développant des newsletters mixant conseils et informations produits pour toucher vos clients et activer vos prospects. Ce levier qui revient sur le devant de la scène depuis quelques temps permet de limiter la dépendance des entreprises aux GAFA (SEO, Marketplace, App Store…) et à privilégier encore plus en période de crise notamment pour des raisons économiques (très faible coût de routage des e-mails VS le routage des SMS par exemple).

3. Améliorez vos parcours de conversion

Chaque point de friction additionnel sur vos pages de ventes et formulaires d’inscription de vos prospects est à travailler afin de gagner en conversion et ainsi limiter votre coût d’acquisition par vente/nouveau client. Ce travail est à faire en permanence et encore plus durant cette période où chaque euro investi doit en produire davantage. L’une des premières choses à faire avant de vouloir aller chercher plus de trafic sur votre site est d’améliorer sa performance ;)

4. Travaillez vos discours

La recommandation précédente s’applique aussi pour les campagnes d’appels sortants. Le travail sur vos scripts d’appels de vos télévendeurs n’est pas une chose à prendre à la légère car chaque personne jointe sera potentiellement un nouveau client. Il faut donc profiter de cette période pour travailler votre discours et votre approche en réalisant de l’AB Testing de scripts d’appels par exemple. Car avant de recruter des nouveaux prospects il faut être certain d’être en mesure de les convertir en adaptant votre discours à chaque type de fichier prospects et non l’inverse.

5. Réduisez les investissements « long terme » en communication

Comme à l’aube de chaque crise nous avons peu de visibilité sur la tournure des événements et le trésor de guerre de votre entreprise est votre cash! Nous pensons qu’il est prudent de limiter au maximum les campagnes de ‘branding’ ayant peu de retour à court terme tout en gardant du bon sens pour faire le tri sur vos campagnes en interne ou avec votre agence média.

6. Restez opportuniste

Les périodes de crise ouvrent souvent des opportunités en terme de campagnes « coup de poing » sur des dispositifs dont vous n’auriez pas toujours la possibilité d’aller pour des raisons budgétaires (sponsoring, influence, etc). Gardez une partie de votre budget marketing pour saisir les bonnes opportunités.

7. Faites le tri dans vos outils technologiques

Profitez de cette période pour mesurer réellement l’apport business de chaque outil technologique que vous utilisez dans le cadre de vos campagnes marketing digital. Durant ces dernières années, l’écosystème de l’AdTech a connu un très fort développement avec des outils et solutions répondant aux termes de DMP, DSP, Retargeting, Data, Grow Hacking, inbound marketing,…

Malgré nos 20 ans d’expérience dans les métiers du marketing digital, nous avons parfois du mal à comprendre l’intérêt économique de certaines solutions voulant le plus souvent grappiller une partie de vos budgets marketing sans réel apport concret sur votre business. Il s’agit potentiellement d’un poste d’économie important si vous allez vraiment à l’essentiel tout en gardant les bons outils pour vos problématiques spécifiques.

Conclusion

En résumé, profitez de cette période pour remettre le bon sens au cœur de vos campagnes marketing en utilisant des dispositifs efficaces à court terme et en multipliant les quick wins. Saisissez cette crise comme une opportunité pour reprendre le contrôle sur vos actions marketing et en profiter pour recruter des nouveaux clients.

