70 millions d’euros pour Diabeloop, la startup spécialisée dans le traitement du diabète

La société française Diabeloop, spécialisée dans le traitement du diabète, a levé 70 millions d’euros pour accélérer son déploiement à l’international, a-t-elle annoncé jeudi.

Créée en 2015, Diabeloop, qui emploie 160 personnes, propose des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour le traitement et la gestion du diabète de type 1, qui touche environ 10% des personnes diabétiques. En associant un capteur de glucose en continu et une pompe à insuline, les algorithmes développés par Diabeloop analysent les données en temps réel et délivrent automatiquement de l’insuline, ce qui l’apparente à un pancréas artificiel.

Cette levée de fonds, menée par LBO France, a notamment été souscrite par le fonds d’investissement Innovacom. Il s’agit de la troisième opération de ce type pour l’entreprise grenobloise. En 2019, elle avait déjà levé 31 millions d’euros, après un tour de table de 13,5 millions d’euros en 2017.

Diabeloop: les données clés

Fondateurs: Erik Huneker et Guillaume Charpentier

Création: 2015

Siège social: Grenoble

Secteur: e-santé

Marché: solution de gestion automatisée et personnalisée du diabète

Concurrents: Hillo