[Série A] Dalma l’assurance pour les chiens et chats lève 15 millions d’euros

Alors que 68% des français considèrent leur animal de compagnie comme un véritable membre de leur famille, la France est l’un des pays les plus en retard en matière d’adoption d’une assurance santé pour les animaux de compagnie, contrairement à d’autres pays d’europe comme la Suède où 90% d’entre eux bénéficient d’une protection assurancielle. Un retard qui s’inscrit alors que le coût des soins à destination des animaux domestiques connaissent une forte inflation.

C’est sur cette base que les 3 co fondateurs de Dalma, Alban de Préville, Raphaël Sadaka et Harry Belinga, ont construit une offre d’assurance, dotée d’une expérience client la plus simple possible à l’instar de ce qui se fait avec les neo assureur comme Alan.

Après un premier tour de table de deux millions d’euros auprès de Kima Ventures, Global Founders Capital, Frst, la startups annonce une nouvelle levée de fonds de 15 millions d’euros auprès de Northzone, Project A, Anterra Capital, et de ses actionnaires historiques.

Northzone est notamment l’un des investisseurs de la fintech Klarna, dont le concept de super App sert de modèle aux fondateurs de Dalma.

Pour en parler plus en détail, Richard Menneveux a interrogé Raphael Sadaka, CEO de Dalma sur les orientations stratégiques de la startup.