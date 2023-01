À la rencontre de Renaud Allioux, co-fondateur et CTO de Preligens

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Renaud Allioux, co-fondateur et CTO de Preligens. Nous avons profité de son intervention à l’évènement Tech.Rocks Summit qui rassemble les Tech Leaders pour revenir sur son parcours, son métier de CTO et ses conseils en termes de bonnes pratiques managériales.

En 2016, Arnaud Guerin et Renaud Allioux lancent Preligens (ex- Earthcube), une startup spécialisée dans l’analyse de données géospatiales grâce à l’intelligence artificielle.

« Après quelques années chez Airbus, j’ai eu envie de me lancer un nouveau challenge », explique Renaud Allioux. « Avec mon associé, nous avons vu cette transformation de la donnée. Il y a de plus en plus de données mais pas plus de personnes pour les analyser. »

En tant que CTO de l’entreprise, il dirige l’équipe technique, qui représente une centaine de personnes. « Mon rôle est principalement un rôle de management et de stratégie technique. En tant que co-fondateur, je prépare également la stratégie globale avec mes deux associés ».

Retrouvez l’interview complète de Renaud Allioux, co-fondateur et CTO de Preligens :

Vous pouvez retrouver le podcast FRENCHWEB CTO sur Vous pouvez retrouver le podcast FRENCHWEB CTO sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Vous souhaitez participer à une émission FRENCHWEB CTO comme partenaire? Contactez-nous à partenariat@frenchweb.fr