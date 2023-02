À la rencontre de Sébastien Chauffray, CTO de Sunday

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Sébastien Chauffray, CTO de Sunday. Nous avons profité de son intervention à l’évènement Tech.Rocks Summit qui rassemble les Tech Leaders pour revenir sur son parcours, son métier de CTO et ses conseils en termes de bonnes pratiques managériales.

Diplômé d’un master en Informatique de l’Université de Bretagne Sud en 2003, il a occupé le poste d’Head of Engineering chez 2CSI, au sein duquel il a passé plus de 10 ans, avant de rejoindre Must au poste de CTO. En 2019, Sébastien rejoint le géant Veepee en tant que Head of Engineering.

« Nous avons fait des transformations très lourdes chez Veepee, l’entreprise a grandi via des acquisitions externes. L’une des grandes missions a été de fusionner ces entités au sein de Veepee, ce qui a été très long. L’entreprise est arrivée dans une nouvelle ère, et la question du changement s’est posée pour moi », explique-t-il.

Après avoir passé 5 ans chez Veepee, Sébastien rejoint finalement Sunday, une solution qui permet de payer son addition en quelques secondes au restaurant. « Sunday est arrivé avec un projet démentiel, j’ai trouvé la dynamique et le projet vraiment excitant. »

Retrouvez l’interview complète de Sébastien Chauffray, CTO de Sunday :

