Adevinta : 2022, une année de transformations et de croissance

Adevinta, le géant mondial des petites annonces en ligne, et éditeur en France de Le Bon Coin, a publié son rapport annuel 2022, dévoilant une année de croissance significative malgré des défis majeurs. Les revenus consolidés de l’entreprise ont atteint 1,644 milliards d’euros, contre 1,139 milliards d’euros en 2021, soit une augmentation impressionnante de 44%.

La croissance d’Adevinta peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, l’acquisition d’eBay Classifieds Group (eCG) a joué un rôle majeur dans l’augmentation des revenus. Cette acquisition a permis à Adevinta d’étendre sa présence sur de nouveaux marchés et de renforcer sa position dans les marchés existants. De plus, malgré la faiblesse continue de l’offre dans le segment de la mobilité et un environnement de marché plus faible, l’entreprise a réussi à augmenter ses revenus, démontrant la résilience de ses places de marché.

En outre, l’EBITDA consolidé d’Adevinta a atteint 548 millions d’euros en 2022, contre 356 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de 54% par rapport à l’année précédente. Cette croissance de l’EBITDA est principalement due à l’acquisition d’eCG, qui a non seulement augmenté les revenus, mais a également permis à Adevinta de réaliser des économies d’échelle et d’améliorer son efficacité opérationnelle.

Cependant, l’année 2022 n’a pas été sans défis pour Adevinta. L’entreprise a enregistré une perte de valeur de 1,722 milliard d’euros, principalement attribuable à ses opérations au Canada, à eBay Kleinanzeigen, à mobile.de et en Hongrie. Cette perte de valeur est principalement due à l’augmentation des taux d’intérêt du marché et des primes de risque sur actions, qui ont entraîné une augmentation du coût moyen pondéré du capital (WACC) d’Adevinta. Cela a eu un impact sur l’estimation des montants récupérables de ses unités génératrices de trésorerie (CGU), ce qui a entraîné la perte de valeur.

Malgré ces défis, Adevinta a démontré sa capacité à naviguer dans un environnement de marché difficile. L’entreprise a réussi à maintenir une croissance solide de ses revenus et de son EBITDA, tout en gérant efficacement ses coûts. De plus, l’entreprise a continué à investir dans le développement de ses produits et services, ce qui a permis d’améliorer l’expérience utilisateur et d’attirer de nouveaux utilisateurs sur ses plateformes.