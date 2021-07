AdTech: Outbrain lève 200 millions de dollars auprès de The Baupost Group avant son IPO

Outbrain, champion israélien du clickbait (piège à clics) aujourd’hui basé à New York, lève 200 millions de dollars auprès de The Baupost Group, un fond américain siégeant à Boston. Cette annonce intervient alors que la startup vient de déposer une demande d’introduction en Bourse la semaine dernière. Elle ambitionne d’y lever 100 millions de dollars.

Lancé en 2006 par Yaron Galai et Ori Lahav, Outbrain fournit donc des publicités clickbait aux médias, travaillant avec des annonceurs et agences de presse pour engager leurs audiences. La startup opère à ce jour dans 55 pays et dispose de bureaux dans 18 villes à travers le monde. « Nous sommes très fiers de continuer à mener ce marché de la recommandation que nous avons créé. Nous poursuivons un plan ambitieux afin de continuer à proposer à nos partenaires médias des solutions innovantes, ainsi qu’à développer la puissance de notre plateforme publicitaire mondiale », commente Yaron Galai, co-fondateur et co-CEO d’Outbrain.

Son modèle est similaire à celui de Taboola, également une startup israélienne basée à New York, qui est par ailleurs entrée en Bourse après avoir fusionnée avec une SPAC il y a peu. Les deux sociétés ont par ailleurs bien failli fusionner en 2019, avant de finalement renoncer. En effet, Taboola projetait de racheter Outbrain pour 250 millions de dollars en liquidités et 30% des parts de la nouvelle entité. À elles deux, les sociétés avaient développé des offres de recommandation d’articles, vidéos ou produits sponsorisés en bas d’articles sur les pages de milliers d’éditeurs en ligne dans le monde, dont Le Figaro, The Guardian, The Washington Post, CNN, CNBC, NBC News ou encore USA TODAY.

Cependant, Outbrain semble aujourd’hui prêt à franchir le pas de l’entrée en Bourse seul. La startup revendique 767 millions de dollars de revenus pour 2020, et 228 millions de dollars de revenus rien pour le premier trimestre 2021 dans son dossier d’introduction en Bourse.

Outbrain : les données clés

Fondateurs : Yaron Galai et Ori Lahav

Création : 2006

Siège social : New York

Secteur : AdTech

Activité : publicités clickbait

Financement : 200 millions de dollars auprès de The Baupost Group.