À quoi ressemble aujourd’hui l’innovation dans le domaine de l’Agriculture? «D’abord, elle est au service d’un objectif de transformation», répond d’emblée Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture au sein de l’INRAE, interrogé pendant le Salon de l’agriculture qui se tient actuellement et jusqu’au 1er mars Porte de Versailles. Pour rappel, l’INRAE est récemment né à la suite de la fusion entre l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) et de l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture).

L’établissement a identifié plusieurs grands défis sur lesquels il travaille, dont la capacité à assurer la production d’aliment pour répondre aux besoins des populations, tout en respectant la santé des personnes, l’environnement et un revenu décent et équitable pour l’ensemble des acteurs. «On ne peut plus aujourd’hui se contenter de dire que l’on va limiter l’impact environnemental. On doit vraiment restaurer l’environnement», développe Christian Huyghe. Il s’agit à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’usage d’antibiotiques et de pesticides.

Retrouvez l’interview complète de Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture au sein de l’INRAE:

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Listen to « AgTech: comment la recherche aide l’agriculture à se transformer » on Spreaker.

Concrètement, ces innovations font appel à des leviers génétiques avec par exemple de nouvelles espèces en production ou à des technologies digitales à l’instar de capteurs ou en lien avec les agroéquipements. Christian Huyghe cite par exemple, pour les vignes, la création d’un cépage qui permet de réduire l’usage de fongicides de 80 à 85%. Autre illustration de ces innovations: les travaux en matière de robotique à l’instar d’un robot capable d’apporter avec «des mains particulières» des éléments sur des plantes ou d’en prélever. L’établissement réfléchit aussi sur l’utilisation des «coproduits», comme les pelures de tomates dont il est possible d’extraire des composés qui servent ensuite de simulateurs de défenses naturelles ou encore de ‘plastique’, pouvant même être utilisé pour fabriquer des coques de smartphone.

Mais comme dit en introduction, la vocation de ces innovations est qu’elles se retrouvent vraiment sur le terrain. Ainsi, ces chercheurs planchent également sur l’innovation organisationnelle: comment les différents acteurs (agriculteurs, organisations professionnelles…) s’organisent entre eux et avec le marché pour réaliser leur transition.

«Ce qui est compliqué, c’est ce que l’on pourrait qualifier ‘d’injonction paradoxale’. Les agriculteurs réagissent aux signes du marché, et aujourd’hui, il a tendance à rémunérer l’agriculture d’avant et donc celle qui produit beaucoup. Alors que la société, elle, demande une plus grande prise en compte de l’environnement. Et donc actuellement ce qui est le principal frein au changement, mais aussi le principal levier pour y arriver, c’est de réduire ces injonctions paradoxales. Le consommateur est d’une certaine façon lui aussi responsable du besoin de changer», résume Christian Huyghe.

À lire également à l’occasion du Salon de l’Agriculture: [AgTech] La solution de Captain Farmer pour aider les agriculteurs à déjouer les lois du marché céréalier

Découvrez les autres émissions de Decode Media