AgTech: Macron annonce 2 milliards d’euros dans des innovations de rupture, notamment dans la robotique

Emmanuel Macron a annoncé mardi 2 milliards d’euros d’investissements dans des innovations de « rupture » dans l’agriculture, en particulier dans la robotique, sur les 30 milliards du plan « France 2030 ». La France doit entrer dans une « nouvelle révolution de l’alimentation saine, durable et traçable » à cet horizon et, pour cela, « investir dans trois révolutions qui vont en quelque sorte être la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique qu’on a connues: le numérique, la robotique, la génétique », a-t-il décrit devant quelque 200 chefs d’entreprises et d’étudiants à l’Elysée.

Ces investissements doivent permettre de « décarboner la production » agricole, « sortir de certains pesticides », « améliorer la productivité », le « traçage des aliments » et développer « des productions plus résilientes et plus solides dans les bio-solutions », a-t-il détaillé. Rappelant qu’après la Seconde Guerre mondiale, la France avait demandé à son agriculture de produire plus pour nourrir une population croissante, il a souligné que l’agriculture de demain permettra de « continuer à produire pour nous nourrir », en améliorant « qualité de l’alimentation » et « compétitivité », tout « en baissant les émissions de CO2 ». M. Macron a mis en garde contre l’écueil qui consisterait à ne pas investir assez massivement dans cette « transition », ce qui conduirait la France à devoir « importer plus de produits qui sont faits ailleurs sur des standards qui sont moins bons que les nôtres », notamment moins respectueux de l’environnement et des critères de qualité nationaux ou européens.

«Remettre de la valeur» dans l’agriculture

Cette transition devra « remettre de la valeur » dans l’agriculture et le travail de quelque 400 000 agriculteurs français, dont l’activité agricole ne représente aujourd’hui qu’un tiers des revenus et dont 18% vivent sous le seuil de pauvreté, selon l’Insee. Emmanuel Macron a évoqué la proposition de loi Egalim 2, en cours d’adoption au Parlement: ce texte prévoit de généraliser les contrats sur trois ans entre l’agriculteur et l’industriel qui achète sa production, pour sécuriser le revenu du premier. Le ministre de l’Agriculture a détaillé lors d’un point presse la ventilation des deux milliards d’investissements annoncés, auxquels vont s’ajouter plus de « 800 millions d’euros » issus du quatrième plan d’investissements d’avenir (PIA4) consacré à l’innovation et annoncé le 11 septembre.

Julien Denormandie a distingué plusieurs grands volets: