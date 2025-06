Aive lève 12 millions d’euros pour industrialiser la post-production vidéo par l’IA

Avec sa technologie propriétaire de génération multimodale, la startup française Aive entend transformer la manière dont les marques conçoivent, déclinent et pilotent leurs contenus. À peine un an après sa mise sur le marché, la plateforme lève 12 millions d’euros pour accélérer son déploiement à l’échelle mondiale.

TL;DR – Aive veut industrialiser la performance vidéo avec l’IA 👥 Pour qui est-ce important ? Pour les directions marketing et communication des grands groupes

Pour les agences créatives en quête de scalabilité sans perte de qualité

Pour les CMO cherchant à optimiser leurs coûts de production vidéo

Pour les investisseurs tech intéressés par l’IA appliquée au contenu

Pour les startups françaises positionnées sur l’IA créative B2B 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Le contenu vidéo représente plus de 80 % du trafic numérique mondial

Les marques doivent produire des dizaines de variantes pour chaque canal

Aive automatise la déclinaison vidéo tout en optimisant les performances marketing

La technologie MGT permet jusqu’à 100 000 variations pilotées par IA

Aive se positionne comme alternative européenne face à Runway ou Descript 🔧 Ce que ça change concrètement Réduction du coût d’acquisition de 30 % en moyenne

Temps de production divisé par 30 grâce à l’automatisation IA

Intégration directe dans les workflows des grands groupes (LVMH, Publicis, Stellantis)

Levée de 12 M€ pour tripler les effectifs et renforcer l’expansion internationale

Présence renforcée sur le marché nord-américain (15 % du CA déjà réalisé aux États-Unis)

Face à l’explosion des volumes de contenus vidéo, les équipes marketing sont confrontées à une double injonction : produire vite, produire juste. Chaque format doit être décliné pour une multitude de canaux, d’audiences, de langues, tout en conservant une cohérence créative et une efficacité mesurable. Une tâche qui mobilise des ressources considérables, parfois au détriment de la stratégie.

Aive s’attaque précisément à cette tension du processus de production. Sa plateforme, lancée commercialement début 2024, permet de générer automatiquement des dizaines de milliers de variantes à partir d’une vidéo source, en fonction d’objectifs marketing prédéfinis en fonction des performance sur les réseaux sociaux, branding, impact émotionnel ou la cohérence du storytelling. Chaque version est analysée, notée, ajustée, puis proposée via un copilote IA. Le résultat : un gain de temps annoncé de 30x, et une réduction du coût d’acquisition pouvant atteindre 30 % selon les cas d’usage.

Dans un paysage où émergent de nombreux acteurs de la vidéo automatisée, tels que 2emotion et ses outils de création également dopés à l’AI à Lyon, Aive se distingue par sa capacité à industrialiser une personnalisation de masse, pilotée par la performance. Là où les plateformes plus grand public comme Veed.io ou Pictory proposent des outils simplifiés pour PME et créateurs, Aive adresse les besoins complexes des grandes marques avec une technologie propriétaire conçue pour l’optimisation marketing.

« Grâce à la convergence entre AI Analytics, AI Generative et notre technologie d’optimisation génétique, Aive ne se contente pas d’automatiser la création, elle maximise la performance » affirme Rudy Lellouche, cofondateur et CPTO. À ses côtés, Olivier Reynaud, CEO, résume la promesse : « Notre mission est simple : permettre aux marques de produire des vidéos plus efficaces, plus rapidement, et avec un niveau de sécurité et de personnalisation à la hauteur de leurs enjeux. »

La startup, qui emploie actuellement 20 collaborateurs, a déjà séduit plus de 40 grands groupes parmi lesquels LVMH, Stellantis, Publicis, Clarins, Groupe Seb, Omnicom, ou encore Meetic. Avec un chiffre d’affaires récurrent dépassant le million d’euros, dont 15 % générés aux États-Unis, Aive entre dans une phase de structuration. L’objectif est clair : tripler les effectifs d’ici fin 2026, renforcer sa technologie propriétaire MGT (Multimodal Generative Technology), et poser les bases d’une expansion internationale.

Benedetto Staccia, managing director chez Invus, qui mène ce tour de table, justifie ce choix stratégique : « Aive réunit performance, scalabilité et intelligence créative dans une seule plateforme. Nous croyons en leur capacité à redéfinir durablement les standards de la production vidéo à l’échelle mondiale. »

Les infos clés sur AIVE:

Aive a été fondée en 2019 à Paris par Olivier Reynaud (CEO, cofondateur de Teads) et Rudy Lellouche (CPTO, ancien d’Adyoulike). Elle développe une plateforme d’automatisation de la post-production vidéo basée sur une technologie propriétaire baptisée MGT. La société a levé 12 millions d’euros en juin 2025 auprès d’Invus, dans le cadre d’une série A. Aive revendique plus d’un million d’euros de revenus récurrents et compte parmi ses clients plus de 40 entreprises internationales.