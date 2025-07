Quadsat lève 5 millions d’euros pour cartographier le chaos électromagnétique des champs de bataille

Depuis 2017, Quadsat, société danoise spécialisée dans les solutions de renseignement spectral et de géolocalisation RF, développe une plateforme drone-agnostique capable de surveiller le spectre électromagnétique avec une précision redoutable. Elle s’adresse aux forces armées confrontées à un brouillage de plus en plus sophistiqué, ainsi qu’aux opérateurs de communication satellitaire en quête de fiabilité dans les zones contestées.

Quadsat s’inscrit pleinement dans la doctrine des opérations multi-domaines, où les vecteurs d’attaque, de protection et de soutien doivent interagir sur les terrains physique, cyber et spatial. La capacité à transformer un brouillard électromagnétique en renseignement exploitable devient ainsi une fonction critique. En ce sens, Quadsat ne se contente pas de fournir un outil d’observation mais un levier d’action.

La société collabore notamment avec Skyeton, fournisseur de drones tactiques actifs sur le front ukrainien, pour intégrer ses solutions de spectre dans des opérations en environnement réel. Cette approche de co-développement opérationnel a séduit les investisseurs.

Dirigée par Joakim Espeland, son cofondateur et CEO, Quadsat a levé 5 millions d’euros supplémentaires dans le cadre d’une extension de série A menée par JOIN CAPITAL et NORTH VENTURES, avec la participation de SERAPHIM SPACE CAPITAL, EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), HELGE MUNK HOLDING et TPC MANAGEMENT. La série A, réalisée en 2023, était de 9 millions d’euros.

L’entreprise prévoit d’utiliser les fonds pour renforcer ses développements produits à destination du secteur de la défense, accélérer son développement commercial, notamment auprès des pays membres de l’OTAN, et étendre sa présence terrain.