Remora Robotics lève 14,3 millions d’euros pour réduire la mortalité piscicole par la robotique

Dans les fjords norvégiens, le robot de Remora Robotics s’active sous la surface, avec pour mission de nettoyer les filets d’élevage sans interruption et inspecter leur intégrité à l’aide de caméras embarquées et d’algorithmes d’intelligence artificielle.

Dans l’élevage intensif du saumon, la propreté des filets constitue un levier majeur de prévention sanitaire, en raison des encrassements qui favorisent la prolifération d’agents pathogènes, altèrent la qualité de l’eau et dégradent les conditions de vie des poissons. Pour y remédier, les exploitants ont longtemps eu recours à des systèmes de nettoyage à haute pression, opérés par navire. Hors cette méthode perturbe les bancs de poissons, induit un stress élevé, et augmente la mortalité.

Remora propose une alternative plus respectueuse de l’environnement avec un robot autonome qui assure un nettoyage continu, sans interruption du cycle de vie des animaux. Cette automatisation permet de maintenir un environnement plus stable, tout en diminuant les risques liés à l’intervention humaine autour des cages.

« Le nettoyage autonome des filets soutient la santé des poissons en maintenant une meilleure qualité de l’eau. Cela réduit les niveaux de stress et favorise une meilleure santé branchiale », précise l’entreprise dans sa présentation.

Le système de Remora s’accompagne également de fonctions d’inspection automatisée. Grâce à un module d’intelligence artificielle embarqué, le robot détecte les défauts ou ruptures dans les filets, et alerte les opérateurs en temps réel.

Alors que le secteur de la pisciculture est confronté à la pression réglementaire et aux critiques environnementales, ces technologies s’inscrivent dans une logique de gestion plus prédictive et moins intrusive. Elles permettent aux exploitants de mieux anticiper les incidents, d’intervenir de manière ciblée, et de prolonger la durée de vie des infrastructures.

« Ce que nous proposons confirme notre vision initiale : rendre les fermes aquacoles plus sûres, plus durables et plus résilientes », résume Svein Erik Gregersen, CEO de Remora Robotics. Il évoque une demande croissante et des installations déjà réalisées auprès de plusieurs des principaux producteurs mondiaux.

La société vient de lever 164 millions de couronnes norvégiennes (environ 14,3 millions d’euros), auprès de Hatch Blue via son Blue Revolution Fund, avec la participation de Grieg Kapital, avec pour objectif de renforcer ses capacités industrielles et déployer sa nouvelle plateforme logicielle. Présentée en avant-première à Aqua Nor en août, celle-ci intègre des fonctions avancées de surveillance continue et d’analyse des données environnementales autour des cages.