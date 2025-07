HelloCSE s’offre Primoloisirs, le marché des solutions CSE entre dans l’ère de la consolidation

Alors que les comités sociaux et économiques (CSE) accélèrent leur transformation numérique, le marché des logiciels qui leur sont dédiés connaît une inflexion stratégique majeure. Le rachat de Primoloisirs par HelloCSE, marque un tournant pour ce secteur longtemps fragmenté, où coexistaient des acteurs historiques, des pure players locaux et des start-up verticalisées.

HelloCSE, scale-up lyonnaise autofinancée et membre du FT120 pour la troisième année consécutive, réalise ainsi sa première opération de croissance externe depuis sa création en 2017. L’entreprise dépasse désormais le million d’utilisateurs actifs sur sa plateforme, qui couvre l’ensemble des besoins des élus de CSE de la gestion des avantages salariés, la billetterie, les chèques cadeaux, la communication et comptabilité.

Une opération de croissance ciblée sur un segment spécifique

Primoloisirs, fondé en 1999 par Bertrand Rose, s’était imposé comme l’un des fournisseurs pionniers de logiciels pour CSE via son entité ConseilCE. Avec une clientèle fidèle de plus de 600 comités d’entreprise, la société a accompagné l’évolution du marché pendant plus de deux décennies.

« La cession des activités de Primoloisirs à HelloCSE intervient après 26 ans d’expertise sur le marché des logiciels CSE. C’est la récompense d’une proximité avec nos clients et d’un savoir-faire historique qui a évolué avec son marché », explique Bertrand Rose, qui souligne l’importance de transmettre ses clients à « un acteur de référence, humain et avec les plus fortes ambitions ».

L’opération permet à HelloCSE d’intégrer 600 nouveaux clients, dont Leroy Merlin, BMW, Amazon, Vinci, Eurofins, URSSAF, Croix-Rouge ou Thales. Plus de 200 000 nouveaux bénéficiaires salariés rejoignent les rangs d’utilisateurs, consolidant ainsi une base déjà significative.

Vers un nouveau paysage pour les logiciels de CSE

Ce rapprochement illustre un mouvement plus large de structuration du marché des solutions CSE, ainsi face à la pression croissante des usages numériques, à la complexification réglementaire et à l’attente d’une expérience salariée unifiée, les élus cherchent désormais des solutions technologiques tout-en-un, interconnectées et accessibles sur mobile.

« Le rachat de Primoloisirs marque une nouvelle ère pour HelloCSE. C’est la preuve qu’HelloCSE est un agrégateur et un leader du marché des CSE. C’est l’assurance pour les 600 clients et les près de 200 000 salariés bénéficiaires concernés d’une transition vers un produit moderne, complet et personnalisable », commente Laurent Lefebvre, CEO de HelloCSE.

Le secteur des logiciels CSE, longtemps dominé par des acteurs aux offres monolithiques ou cloisonnées, semble entrer dans une phase d’intégration. Des groupes comme Edenred (ex-ProwebCE) ou Glady ont amorcé cette mutation ces dernières années. HelloCSE, en optant pour un développement en mode bootstrap, affiche une approche indépendante voire alternative.

Une dynamique portée par la proximité et la spécialisation

HelloCSE compte aujourd’hui 4 500 clients (dont Carrefour, Décathlon, Croix-Rouge ou Société Générale), plus d’un million d’utilisateurs salariés et 110 collaborateurs répartis entre Lyon, Bordeaux et Paris. L’entreprise se présente comme un « partenaire technologique de référence pour les CSE » et affiche ses ambitions de consolidation dans un marché encore marqué par l’éclatement des offres.