ALEXANDRE LEMETAIS, le VP Growth de Qonto

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Un parcours scolaire et dans le supérieur qui s’inscrit dans l’excellence, la formation d’Alexandre Lemetais a commencé à l’école Saint-Louis de Gonzague, où il a obtenu son Baccalauréat dans la Voie Scientifique en 2003. Il a ensuite fréquenté l’école préparatoire Janson de Sailly.

Alexandre Lemetais rejoint HEC Paris, où il obtient son Master en Management (CEMS) en 2009. Pendant sa formation à HEC, il a également passé un an à l’Università Bocconi en Italie, obtenant un autre Master en Management CEMS en 2008.

Expérience professionnelle

A l’issue de ses études, Alexandre Lemetais débute sa carrière professionnelle en tant que consultant senior chez OC&C Strategy Consultants en 2012. Pendant trois ans, il a travaillé sur divers projets dans les secteurs du voyage, du luxe, de l’alimentation et des boissons, et de la santé.

En 2015, Alexandre Lemetais rejoint TheFork, une société de TripAdvisor, en tant que responsable du marketing stratégique. Il a rapidement gravi les échelons, devenant directeur adjoint du marketing en septembre 2017, puis directeur marketing en juin 2019. Il a dirigé une équipe de près de 40 personnes et a été responsable de la croissance de la base d’utilisateurs et de l’offre de TheFork.

En septembre 2021, Alexandre Lemetais a quitté TheFork pour devenir conseiller stratégique à Epic Foundation, une start-up à but non lucratif mondiale qui soutient des organisations à but non lucratif exceptionnelles et l’innovation sociale pour changer la vie des jeunes défavorisés.

Il rejoint AXA Climate en janvier 2022 en tant que CMO de Climate School, une initiative visant à habiliter toutes les entreprises à travers le monde à réussir leur transition environnementale.

Depuis juin 2022, Alexandre Lemetais est le Vice-Président de la Croissance (VP Growth) chez Qonto.