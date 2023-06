MAXIME LAOT, le vice-président du département Risk & Compliance de Qonto

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Maxime Laot est le vice-président du département Risk & Compliance chez Qonto, un poste qu’il occupe depuis février 2021. C’est un professionnel accompli avec une expérience significative dans le secteur de la finance et de la conformité.

Expérience professionnelle

Au cours des 2 dernières années et demi, Maxime Laot a dirigé le département Risk & Compliance de Qonto. Avant cela, il a été à la tête de la division des risques de l’entreprise pendant un peu plus d’un an, où il a continué à démontrer son expertise en matière de gestion des risques.

Avant de rejoindre Qonto, Maxime Laot a passé plus de cinq ans à la Banque centrale européenne en tant que superviseur bancaire. Pendant son mandat, il a géré une équipe de professionnels du risque hautement qualifiés dans un contexte international et à distance. Maxime Laot a également évalué la conformité réglementaire et surveillé les risques financiers de certaines des plus grandes banques de l’UE. Il a été impliqué dans la conception et l’exécution des exercices de stress test de la BCE en 2017 et 2019, et a animé le test de 2019 en tant que chef d’équipe des risques.

Avant son passage à la BCE, Maxime Laot a travaillé pour le Groupe BPCE en tant que Directeur adjoint de mission de l’audit interne pendant quatre ans. Il a réalisé plusieurs missions d’audit interne dans les filiales françaises et étrangères de BPCE, gérant une équipe d’auditeurs internes lors de plusieurs missions sur site.

Maxime Laot a commencé sa carrière en tant que consultant junior chez BearingPoint, où il a travaillé pendant plus de deux ans. Pendant ce temps, il a réalisé plusieurs missions de gestion de projet accompagnant des opérateurs de télécommunications français dans la commercialisation d’offres de téléphonie mobile critiques.

Formation

Maxime Laot est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) de l’ESSEC Business School, où il a étudié de 2006 à 2010. Avant cela, il a suivi les classes préparatoires aux Grandes Écoles au Lycée Hoche, se spécialisant en économie de 2004 à 2006.