ALEXIA DELAHOUSSE, la Vice-Présidente des Affaires Juridiques et Publiques de Qonto

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Alexia Delahousse occupe actuellement le poste de Directrice Juridique Générale et Vice-Présidente des Affaires Juridiques et Publiques chez Qonto. Elle est également co-responsable du Comité Impact et membre éminent du Comité Exécutif. Elle apporte son expertise à Qonto depuis mai 2019.

Axant ses compétences sur les affaires publiques, les opérations juridiques, le leadership et l’ESG (Environnement, Social et Gouvernance), Alexia apporte une richesse de compétences à son poste. Sa capacité à naviguer dans des paysages juridiques complexes et à fournir des orientations stratégiques a été déterminante dans la croissance et le succès de Qonto.

Avant de rejoindre Qonto, Alexia Delahousse a travaillé en tant qu’Avocate chez Ledger, acteur du WEB3, et fournisseur de solutions de blockchain et de cryptomonnaie. Pendant son mandat de mai 2018 à avril 2019, elle a joué un rôle crucial dans la gestion des affaires juridiques de l’entreprise à l’échelle mondiale.

Avant son passage chez Ledger, Alexia Delahousse a acquis une expérience significative chez Dechert LLP, un cabinet d’avocats de renom dans la région parisienne. Elle y a occupé le poste de Senior Associate de janvier 2017 à mai 2018, se spécialisant dans le droit des sociétés et des valeurs mobilières, notamment dans le domaine des fusions et acquisitions (M&A). Auparavant, elle a été Mid-Level Associate de septembre 2014 à janvier 2017, affinant ainsi son expertise dans ce domaine.

Le parcours professionnel d’Alexia Delahousse comprend également un poste d’Associée chez Baker & McKenzie, où elle a travaillé de décembre 2012 à août 2014. Pendant cette période, elle s’est concentrée sur le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, le private equity et les fonds, acquérant une expérience précieuse dans ces domaines.

Ses débuts de carrière ont commencé par des stages au sein de cabinets prestigieux. Elle a effectué un stage chez Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, où elle a travaillé sur des dossiers de fusions et acquisitions et de traçabilité des actifs.

Alexia Delahousse a poursuivi ses études à HEC Paris, où elle a obtenu un diplôme de Master en Stratégies Juridiques et Fiscales Internationales avec une spécialisation en droit des affaires et en fiscalité internationale. Elle a également fréquenté l’École de Formation du Barreau de Paris (EFB) et réussi l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). En outre, elle a obtenu un diplôme de Master en Droit des Affaires et en Fiscalité Internationale à Paris Panthéon-Assas.

Alexia Delahousse est reconnue pour son professionnalisme, son expertise juridique et sa capacité à relever les défis complexes du monde des affaires. Son leadership éclairé et son dévouement à l’excellence font d’elle une figure respectée dans le domaine juridique.