Sarah Ben Allel, la Vice-Présidente des Ressources Humaines de Qonto

Sarah Ben Allel est actuellement Vice-Présidente des Ressources Humaines chez Qonto, un rôle qu’elle a assumé en février 2021 après trois années en tant que Responsable des Ressources Humaines

Dans son rôle actuel en tant que Vice-Présidente des Ressources Humaines, Sarah dirige une équipe de plus de 50 personnes dédiées à créer un environnement de travail remarquable tout en soutenant la croissance rapide de l’équipe. Ses principales responsabilités comprennent l’attraction et l’embauche de talents de premier plan pour répondre aux besoins de l’entreprise, et l’engagement à offrir la meilleure expérience possible aux employés alignée sur les valeurs de Qonto.

Avant de devenir Vice-Présidente, Sarah a été Responsable des Ressources Humaines de décembre 2017 à février 2021. Pendant cette période, elle a grandement développé l’équipe de RH, passant de 2 à 20 membres. Sarah a dirigé des efforts considérables en matière d’acquisition de talents, permettant à Qonto de passer de 40 à 300 employés. Elle a également géré la marque employeur, le développement des employés, les processus et outils RH, l’administration et le volet juridique.

L’Oréal (2013 – 2017)

Avant de rejoindre Qonto, Sarah a passé plus de quatre ans chez L’Oréal. Elle a commencé en tant que Responsable de l’Acquisition des Talents avant de devenir HRBP (Human Resources Business Partner) pour Lancôme et Armani. Dans ces rôles, Sarah a acquis une expérience précieuse en matière de gestion des talents et de développement organisationnel.

Débuts de carrière

Sarah a débuté sa carrière chez Nestlé Grand Froid en tant que HRBP dans le cadre d’un apprentissage, puis a rejoint L’Oréal en tant que Responsable de l’Acquisition des Talents lors d’un stage. Elle a également effectué un stage en tant que Spécialiste de l’Apprentissage et du Développement au sein du Groupe IKEA à Shanghai.

Formation / Éducation

Sarah a fait ses études supérieures au CELSA Paris-Sorbonne, une grande école renommée pour ses formations professionnalisantes de haut niveau dans divers domaines. Elle a obtenu un diplôme en Ressources Humaines & Communication, Administration du Personnel. Durant son temps au CELSA, elle a acquis une solide base de compétences en gestion des ressources humaines et en communication, ce qui a posé les bases de sa future carrière.

En plus de ses études au CELSA, Sarah a également participé à un programme d’échange à l’EBC Mexico, où elle a continué à développer ses connaissances et ses compétences en ressources humaines.