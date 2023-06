QONTO: qui sont les membres du comité de direction?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Fondé en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto est devenu l’une des principales solutions européennes de finance d’entreprise. Sa solution simplifie tout, de la banque et du financement au suivi comptable et à la gestion des dépenses quotidiennes. Qonto compte plus de 250 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Italie et Espagne)

622 millions d’euros ont été levés auprès de capital-risqueurs et business angels, dont Valar, Alven, la Banque européenne d’investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels.

Qonto est bien entendu l’une des startups phares du Next40, regroupant les jeunes entreprises les plus prometteuses de l’industrie française de la technologie.

Si l'on connait les fondateurs de Qonto qui avaient recu le prix du public du FRENCHWEB 500 en 2018, leurs collaborateurs directs le sont moins. Nous vous proposons de les découvrir dans cette nouvelle rubrique ORG CHARTS, chaque semaine FRENCHWEB.FR met à l'honneur l'équipe dirigeante des plus belles startups de la Frenchtech.

MARION DE ROBILLARD, Directrice Globale du Marketing & Comms

En juillet 2020, Marion de Robillard a rejoint Qonto, une entreprise de solutions financières pour les entreprises, où elle a d’abord occupé le poste de responsable du marketing et des communications. Depuis janvier 2022, elle occupe le poste de Directrice Globale du Marketing & Comms. Avec Qonto, elle dirige les efforts de marketing et de communication de l’entreprise, contribuant à faire de Qonto la solution financière d’entreprise leader en Europe.

MAXIME LAOT, vice-président du département Risk & Compliance

Au cours des 2 dernières années et demi, Maxime a dirigé le département Risk & Compliance de Qonto. Avant cela, il a été à la tête de la division des risques de l’entreprise pendant un peu plus d’un an, où il a continué à démontrer son expertise en matière de gestion des risques.

ALBERTINE LECOINTE, Vice-Présidente de la Stratégie

Albertine Lecointe est la Vice-Présidente de la Stratégie chez Qonto. Basée à Paris, Albertine joue un rôle clé dans la définition et l’implémentation des initiatives stratégiques de l’entreprise, consolidant sa position dans le secteur des fintechs.

LUDIVINE BAUD, Vice Présidente et Directrice France

Ludivine Baud comptabilise plus d’une décennie d’expérience dans les domaines de la stratégie, du développement commercial et du leadership d’équipe. Elle a prouvé son expertise dans divers secteurs, notamment les médias numériques, le commerce électronique, la banque et les biens de consommation. Actuellement, elle occupe le poste de Vice-présidente et Directrice Pays pour la France chez Qonto.

ALEXANDRE LEMETAIS, VP Growth de Qonto

Depuis juin 2022, Alexandre Lemetais est le Vice-Président de la Croissance (VP Growth) chez Qonto.

SEVERIN HENRY, Vice Président des finances de Qonto

En juin 2021, Severin Henry a rejoint Qonto en tant que vice-président des finances, un poste qu’il occupe depuis lors.

AYMERIC AUGUSTIN, le CTO de Qonto

Depuis juillet 2020, Aymeric Augustin est le CTO de Qonto, pure produit des grandes écoles françaises. Il a commencé ses études à l’École Polytechnique, où il a obtenu son Diplôme en informatique de 2003 à 2006. Il a ensuite poursuivi avec un master en informatique à Télécom Paris, qu’il a obtenu en 2007. Il a ensuite élargi son champ de compétences en suivant le programme de leadership en médias et technologies de l’IMM de 2018 à 2019.

ALEXIA DELAHOUSSE, la Vice-Présidente des Affaires Juridiques et Publiques de Qonto

Alexia Delahousse occupe actuellement le poste de Directrice Juridique Générale et Vice-Présidente des Affaires Juridiques et Publiques chez Qonto. Elle est également co-responsable du Comité Impact et membre éminent du Comité Exécutif. Elle apporte son expertise à Qonto depuis mai 2019.

SARAH BEN ALLEL, la Vice-Présidente des Ressources Humaines de Qonto

Sarah Ben Allel est actuellement Vice-Présidente des Ressources Humaines chez Qonto, un rôle qu’elle a assumé en février 2021 après trois années en tant que Responsable des Ressources Humaines