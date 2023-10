Alliance stratégique entre Guestonline et CoverManager dans le secteur des Logiciels de Réservation pour Restaurants

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le marché des logiciels de réservation en ligne pour les restaurants est en pleine ébullition, après le rachat par PSG EQUITY de ZENCHEF qui poursuit ses acquisitions pour assurer son développement, Guestonline et CoverManager, deux acteurs européens majeurs, annoncent une alliance stratégique. La collaboration entre les deux sociétés a pour objectif d’offrir une solution plus complète et performante aux chefs et gestionnaires d’établissements de restauration, en se basant sur des valeurs communes telles que la quête d’excellence, l’indépendance et l’engagement sociétal.

Chiffres et Faits Clés

L’espagnol COVERMANAGER créé en 2015, a levé 52 millions d’euros auprès de GP Bulhound, FJ LABS et des business angels. GUESTONLINE a été créé à Toulouse par Antoine Girard en 2007 s’est développé en mode bootstrap, avant d’accueillir à son capital des acteurs de la restauration à l’instar de La Tour d’Argent, La Maison Bras ou encore Le groupe Paul Bocuse

Le partenariat est estimé permettre à Guestonline et CoverManager de réaliser un chiffre d’affaires cumulé de plus de 13 millions d’euros, tout en générant un EBITDA supérieur à 50%. Ensemble, les deux entités totaliseront plus de 200 employés, en servant plus de 13 000 restaurants et en étendant leur présence à 8 marchés principaux, surtout dans le sud de l’Europe et l’Amérique Latine.

Objectif de ce partenariat

L’ambition commune est de fournir aux professionnels du secteur un outil de réservation de pointe, tout en maintenant un impact sociétal positif et un engagement pour une restauration plus responsable. Le logiciel développé dans le cadre de cette coopération vise à être à la fois performant et facile d’utilisation, permettant ainsi aux restaurateurs de se concentrer davantage sur la gestion quotidienne de leurs établissements et équipes.

Guestonline et CoverManager comptent à ce jour plus de 400 tables étoilées, parmi lesquelles celles de Paul

Bocuse, Sébastien Bras, Glenn Viel, Alexandre Mazzia, Kei Kobayashi ou Hugo Roellinger. Du côté de CoverManager, on retrouve Ángel León, Joan Roca, Dani Garcia, David Muñoz ou encore Quique Dacosta.