LE BON COIN, Mauvaise passe pour PARROT, GREYLOCK… Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

LE BON COIN, et son propriétaire norvégien, ADEVINTA, viennent de faire l’objet d’un redressement fiscal de 39 millions d’euros en raison de la « taxe Gafa », axée sur les géants du numérique, selon les informations de L’Informé. Bien que contestée par Adevinta, une provision de 39 millions d’euros avait été établie, incluant 31 millions de manière rétroactive pour 2019-2021, et un paiement « de bonne foi » de 11 millions pour 2022 a déjà été effectué. Malgré cette perte nette de 54 millions d’euros au troisième trimestre 2022, largement plombée par ce redressement, la société norvégienne prévoit une croissance à deux chiffres et une amélioration des marges pour 2023.

↗ FINSTART.IO une marketplace de freelance dans la finance créée par Grégoire Corcos et Pierre Lévy pendant le confinement 2020, annonce l’acquisition d’un de leurs concurrents, FINANCE LIB. FINSTART.IO a levé 4 millions d’euros auprès d’Elevation Capital Partners (Benjamin Cohen, Julien Hugot)

↘ Mauvaise passe pour PARROT, qui se trouve dans une situation d’incertitude quant à ses prises de commandes. Le groupe s’attend à un décalage significatif des commandes ou des livraisons d’équipements microdrones dans le premier semestre 2024. PARROT estime qu’il pourra réaliser au moins 60 M€ de CA consolidé en 2023, comparé à 71,9 M€ en 2022, soit une baisse d’environ 16%. Durant le deuxième trimestre, des mesures ont été prises par le Groupe afin de réduire sa consommation de trésorerie.

↗ La Commission Européenne lance une évaluation des risques entrainé par les technologies avancées, englobant les puces électroniques, l’intelligence artificielle (IA), les technologies quantiques et la biotechnologie. L’objectif de la CE est de scruter et de comprendre les vulnérabilités potentielles et les menaces qui pourraient découler de la prolifération et de l’exploitation de ces technologies. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de renforcement des capacités de résilience de l’UE, de protection des savoir-faire technologiques et de sauvegarde des intérêts stratégiques

↗ VÄ›ra Jourová, l’une des deux commissaires en charge de la mise en Å“uvre de la législation de l’UE sur l’intelligence artificielle, a averti contre une approche « paranoïaque » ou excessivement restrictive en ce qui concerne la régulation des technologies d’IA générative. Elle souligne l’importance d’équilibrer les réglementations pour garantir que les développements dans le domaine de l’IA ne soient pas entravés, tout en assurant que leur mise en Å“uvre se fasse de manière éthique et sécurisée.

↘ NETFLIX s’apprète à une augmentation du tarif de son service sans publicité, une décision qui sera probablement mise en Å“uvre en premier lieu aux États-Unis et au Canada, quelques mois après la fin de la grève des acteurs d’Hollywood. Cette hausse pourrait refléter les coûts accrus associés à la production de contenu suite à cette grève.

↗ Offensive de SPOTIFY dans l’audiobook. Le géant du streaming audio, commence à proposer à ses abonnés Premium 15 heures de streaming d’audiobooks par mois, avec un accès à plus de 150 000 titres. Ce nouveau service sera disponible en premier lieu au Royaume-Uni et en Australie, avant d’être déployé aux États-Unis cet hiver

↗ À partir de février 2024, GOOGLE imposera de nouvelles règles pour les expéditeurs envoyant plus de 5 000 emails par jour aux utilisateurs de Gmail, introduisant notamment l’obligation d’inclure un bouton de désabonnement en un clic.

↗ LINKED IN lance de nouvelles fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle d’OpenAI, élargissant ainsi ses offres de services. Parmi ces nouveautés, un coach pour LinkedIn Learning qui guide les utilisateurs à travers des parcours d’apprentissage personnalisés, un outil destiné à optimiser les campagnes marketing, et des améliorations apportées aux outils Recruiter et Inside Sales.

↗ LYDIA, s’associe à l’insurtech Qover pour offrir une expérience d’assurance voyage fluide et intégrée. Cette offre innovante est exclusivement disponible pour les titulaires de carte premium de Lydia, les utilisateurs Black+, en Belgique, France, Portugal et Espagne.

↗ TELEPERFORMANCE, acteur clé des services aux entreprises et les solutions digitales, annonce son adhésion au programme AI Lighthouse. Dans le cadre de cette collaboration, l’entreprise va contribuer à la conception et au développement de nouvelles applications basées sur l’intelligence artificielle générative (GenAI), particulièrement dans les domaines de la gestion de l’expérience client (CSM) et de la gestion des services informatiques (ITSM).

↗ Suite au renforcement de la surveillance des applications mobiles par la Chine en août 2023, APPLE commence à exiger de ses éditeurs une licence du gouvernement chinois pour publier de nouvelles applications sur son App Store dans le pays.

↘ La Tension entre la SEC et Coinbase s‘accentue autour d’une motion de rejet. Le 3 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a sollicité un juge fédéral pour refuser une motion de Coinbase, plateforme d’échange de cryptomonnaie, qui cherchait à obtenir le rejet de la plainte déposée par la SEC. La motion de Coinbase faisait référence à une décision de justice en faveur de Ripple, une autre entreprise du secteur des cryptomonnaies, dans le but de consolider son argumentaire

↗ A l’instar de COINBASE il y a quelques jours, RIPPLE via son entité singapourienne, a obtenu une licence en tant qu’institution de paiement de l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS), après une approbation de principe reçue en juin 2023. Cette licence confère à Ripple une reconnaissance formelle pour opérer des services de paiement dans le pays,