Allocab accélère la transition électrique avec NEoT Green Mobility et une flotte de 2.000 véhicules

L’un des acteurs clés du transport VTC en France, Allocab, franchit une nouvelle étape dans sa mission de mobilité durable avec un partenariat stratégique avec NEoT Green Mobility. Ce projet, financé à hauteur de 26,5 millions d’euros, prévoit le déploiement de 550 Tesla Model Y dans le cadre de la nouvelle offre Vao Car, avec l’objectif d’atteindre 2.000 véhicules électriques dans les années à venir. Au travers de cette initiative, Allocab souhaite se positionner comme pionnier de la mobilité 100 % électrique en France.

Un virage électrique pour répondre à la demande

Lors de notre entretien, Yanis Kiansky, CEO d’Allocab, est revenu sur la genèse de ce projet : « Nos clients, qu’ils soient entreprises ou particuliers, nous demandaient un service 100 % électrique. Nous avions déjà une flotte partiellement électrique et hybride, mais il était temps de passer au tout électrique, » explique-t-il. Ce besoin du marché a conduit Allocab à créer Vao Car, une offre de location tout-en-un pour les chauffeurs professionnels, qui inclut l’assurance, la maintenance et une extension de garantie pour la batterie, rendant la transition vers l’électrique plus accessible.

« Grâce à Vao Car, nous facilitons le passage à l’électrique pour les chauffeurs tout en leur offrant un gain financier considérable, » poursuit Kiansky. « Un chauffeur économise en moyenne 600 euros par mois sur les frais de carburant et d’entretien avec un véhicule électrique. C’est un enjeu énorme pour eux. »

Un partenariat stratégique avec NEoT Green Mobility

Le partenariat avec NEoT Green Mobility, acteur du financement de la transition énergétique, joue un rôle clé dans la mise en œuvre de cette transformation. « NEoT nous permet de financer cette première flotte de 550 Tesla Model Y, une flotte qui devrait bientôt passer à 2.000 véhicules électriques à travers la France, » détaille Kiansky. « C’est une collaboration essentielle pour répondre à la demande croissante d’un service de mobilité plus propre, surtout dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Lille. »

Aurélien Achard, directeur E-Mobility chez NEoT, souligne quant à lui l’importance de cette transition pour atteindre les objectifs climatiques de la France : « Le passage à l’électrique des VTC et taxis est indispensable, et ce partenariat avec Allocab contribue activement à ce changement. »

Une stratégie alignée avec les ambitions durables d’Allocab

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre mission d’offrir une mobilité sur-mesure, fiable et durable, » insiste Kiansky. « L’idée est d’étendre notre offre en la complétant avec une solution 100 % électrique. » Allocab, qui dessert déjà 99 % du trafic aéroportuaire et 98,9 % du trafic ferroviaire en France, voit dans cette transformation une opportunité d’ancrer son leadership tout en réduisant son empreinte carbone.

Ainsi, Yanis Kiansky ne cache pas ses ambitions de croissance : « Notre objectif est d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans, tout en continuant à proposer un service haut de gamme, adapté aux besoins des entreprises et des particuliers. »

Vers une mobilité plus intelligente

En plus de la flotte électrique, Allocab mise sur une optimisation des trajets pour maximiser l’efficacité de ses services. « Le futur de la mobilité repose sur l’optimisation de l’utilisation des véhicules, en faisant de la voiture un bien commun plutôt qu’un objet de consommation individuelle, » déclare Yanis Kiansky. « Nous devons penser la ville de demain avec une mobilité multimodale et bas carbone. »

Il ajoute : « Le passage à l’électrique est une obligation pour la ville de demain, et c’est là que nous voulons positionner Allocab. Nous souhaitons être à l’avant-garde de cette révolution en repensant l’usage de la voiture et en optimisant les trajets pour réduire l’empreinte carbone. »

Les défis d’une transformation à grande échelle

« Mettre en place une telle flotte électrique nécessite une organisation importante, de la formation des chauffeurs à l’entretien des véhicules, » admet Yanis Kiansky. « Nous devons aussi nous assurer que l’infrastructure de recharge est en place dans toutes les villes où nous opérons. Mais les chauffeurs sont prêts à faire le saut vers l’électrique, et nous sommes là pour les accompagner dans cette transition essentielle. » conclu t il.