Jus Mundi lève 22 millions de dollars pour conquérir le marché mondial de la legaltech

Fondée avec pour ambition de révolutionner les métiers du droit, Jus Mundi se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs européens dans le domaine de l’IA juridique. Cette jeune pousse française, dirigée par Jean-Rémi de Maistre, a développé Jus AI, un assistant intelligent destiné à simplifier et automatiser la recherche juridique. Grâce à l’essor de l’intelligence artificielle, Jus Mundi aide les cabinets d’avocats à gagner en efficacité, en précision et en productivité.

Un produit au cœur de la transformation numérique du droit

Le produit phare de Jus Mundi, Jus AI, est un assistant génératif qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour faciliter la recherche juridique, la rédaction de documents et la traduction. Cet outil multilingue propose des réponses rapides et précises, tout en s’appuyant sur des sources fiables, permettant ainsi aux juristes de naviguer dans des volumes considérables d’informations. Jus AI a été testé avec succès par plus de 20 cabinets d’avocats internationaux, dont DLA Piper, Reed Smith et Clyde & Co, qui ont vu leur productivité doubler lors des phases de recherche et de gestion documentaire.

La plateforme ne se limite pas à l’optimisation des flux de travail. Elle vise à transformer fondamentalement la manière dont les avocats, juges et autres professionnels du droit mènent leurs activités quotidiennes, en intégrant l’automatisation des tâches complexes. Elle permet ainsi aux cabinets d’économiser un temps précieux, tout en assurant une précision et une conformité maximale aux exigences légales internationales.

Les capacités de recherche, de rédaction et de traduction de Jus AI s’appuient sur plus de 70 partenariats noués avec des institutions juridiques du monde entier. Les informations des utilisateurs restent privées et Jus AI est conçu pour respecter des normes strictes de confidentialité.

Un modèle qui se veut international

Présente dans 80 pays, Jus Mundi a rapidement réussi à être reconnu comme un acteur de la nouvelle scène de la legaltech.

Avec l’introduction de Jus AI, la startup s’engage à répondre aux besoins d’un marché international, en développant des solutions qui s’adaptent aux spécificités de chaque juridiction. Ce positionnement est renforcé par une stratégie proactive d’expansion vers les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient, et l’Asie, des régions clés pour la croissance de l’entreprise.

Croissance et financement : un appui solide pour l’expansion

Sur le plan financier, Jus Mundi a récemment levé 22 millions de dollars dans le cadre d’une Série B, consolidant sa position en tant que l’une des startups de legal tech les mieux financées d’Europe. Ce tour de table a été co-leadé par True Global Ventures Opportunity Fund (qui a participé à hauteur de 8 millions de dollars) et Acton Capital, avec la participation de C4 Ventures et FJ Labs.

« Jus AI met l’intelligence artificielle au service du domaine juridique à grande échelle. Notre investissement reflète notre conviction quant à son impact transformatif sur le secteur et à la capacité de Jus Mundi à devenir un leader mondial du marché. True Global Ventures est présent dans le monde entier, particulièrement dans la Baie de San Francisco, à New York, Paris, Londres, Stockholm, Dubaï, Singapour et Hong Kong. Forts de plus de dix ans d’expérience dans les investissements en IA, nous sommes idéalement positionnés pour soutenir les plans de croissance mondiale de Jus Mundi. » nous déclare Frank Desvignes, Founding Partner de True Global Ventures.

Cette levée de fonds servira principalement à accélérer le développement de Jus AI, à renforcer les équipes de R&D et à soutenir l’expansion internationale de l’entreprise.