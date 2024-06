Paris Retail Week : L’événement incontournable du commerce omnicanal !

Paris Retail Week est le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, et cette année encore, cet événement phare de l’écosystème retail promet trois jours intenses de business, de networking et de conférences.

Du 17 au 19 septembre 2024, rendez-vous à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 7.3, pour explorer les tendances du secteur, découvrir des innovations et trouver des solutions concrètes et adaptées aux besoins des retailers.

« Comme vous le savez, le rôle de Paris Retail Week est de vous accompagner dans votre réflexion, vos choix et vos arbitrages. Dans ce monde chahuté par des crises et des injonctions contradictoires de la part du consommateur, les enseignes doivent repenser et adapter leur stratégie.»

Arnaud Gallet, Directeur général de l’évènement.

Les chiffres clés de l’événement.

L’édition 2023 a été riche en découvertes, en échanges et en rencontres, les retailers étaient au rendez-vous !

20 000 participants ont déambulé dans les allées,

370 exposants regroupant marques et fournisseurs de solutions étaient présents,

200 sessions de conférences inspirantes et d’ateliers enrichissants ont rythmé le salon,

9 Innovations Awards ont été décernés pour récompenser les meilleures innovations retail,

40 startups se sont réunies sur le village startups du salon.

Le fil rouge 2024 : RETAILIGENCE

Intelligence artificielle ou humaine, digitale ou managériale, explorons l’Intelligence Retail sous toutes ses formes lors de la prochaine édition de Paris Retail Week !

Si certaines marques sont déjà entrées dans la course, pour les autres se lancer dans la nouvelle ère de la « Retailigence » est une urgence. Face à ce champ des possibles, il est indispensable d’appréhender en particulier les limites et les risques inhérents de l’IA, qu’elle soit générative ou applicative.

Perçue comme une menace par certains ou bien considérée comme un levier de croissance par d’autres, elle n’a pas fini d’être au cœur des discussions et sera la thématique phare du salon cette année ! Venez explorer toutes ces perspectives lors de Paris Retail Week !

Les temps forts à ne pas manquer !

+ Equipmag : Rejoignez le one-stop-shop du retail. En 2024, Equipmag fusionne avec Paris Retail Week pour offrir le plus grand événement dédié au retail 360. L’omnicanal est désormais la norme, intégrant harmonieusement la distribution traditionnelle et le e-commerce.

+ Conférences & Ateliers : Assistez à plus de 40 conférences en salle plénière sur trois jours, participez à des tables rondes, des sessions de mentoring, des keynotes sponsorisées, et découvrez plus de 150 Ateliers Solutions animés par des experts du marché et des exposants.

+ Innovations Tours : Ces visites guidées, organisées en partenariat avec Univers Retail, sont conçues pour faciliter votre visite et vous permettre de découvrir les nouveautés des exposants selon des problématiques clés du secteur.

+ Village Startups : Explorez les solutions innovantes proposées par plus de 40 startups. Cet espace organisé en partenariat avec La Retail Tech, mettra en lumière les jeunes entreprises dynamiques du retail. Un concours de pitch et des interventions viendront animer le village.

+ Business Meetings : En 2023, plus de 700 rendez-vous préqualifiés ont été programmés entre visiteurs et exposants. Profitez de cette opportunité pour nouer des relations d’affaires fructueuses.

+ Soirée du retail : Organisée par Paris Retail Week, cette soirée conviviale est l’occasion parfaite pour échanger et networker avec les acteurs du retail dans un cadre détendu.

8 enjeux business incarnés par des mentors.

Paris Retail Week répond aux problématiques clés du retail en proposant des contenus adaptés aux besoins des retailers et e-commerçants autour de 8 enjeux business. Ces derniers seront mis à l’honneur lors de « keynotes mentoring » durant lesquelles les experts de ces secteurs partageront avec le public tout leur savoir !

Commerce omnicanal : Lisa NAKAM – Directrice Générale – JONAK

Mettre en place une stratégie omnicanale est aujourd’hui un incontournable pour optimiser la connaissance client, les parcours, la gestion des stocks et la cohésion des équipes. Comment réussir la mise en place de ses briques omnicanales ?

Agencement & équipement des magasins : Cyril AYROLES – Directeur de la construction – MC DONALD’S France

Analyse du cycle de vie des aménagements existants, choix des matériaux, de la durabilité, ergonomie de la maintenance… Comment agencer, moderniser et rendre plus durables et efficients énergétiquement les magasins ?

Logistique : Marion RIFFARD – Directrice Supply Chain – COURIR

L’intégralité de la sphère logistique et ses datas constituent aujourd’hui un incroyable potentiel en matière d’optimisation et de sécurisation. Il s’agit du duo gagnant pour une expérience client optimale !

RSE : Bertrand SWIDERSKI – Directeur RSE – CARREFOUR

Les marques doivent repenser leurs modèles, leurs offres mais aussi leurs produits. Le consommateur fait partie intégrante de l’équation de cette transformation, comment interagir avec lui et avec quels outils ?

Marketplaces : Amandine DE SOUZA – Directrice Générale – LEBONCOIN

Avoir un ADN fort n’a jamais été autant crucial pour la survie d’une marque. Une stratégie également valable dans l’univers des marketplaces pour qui diversité de l’offre et cohérence de la sélection des vendeurs doivent souvent aller de pair.

Nouveaux paiements : Arnaud BODZON – Head of Payment – LVMH Group

Dans un contexte où les retailers font face à des défis croissants, la maîtrise des données de paiement est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficacité des transactions et prévenir la fraude. Comment transformer les défis en opportunités avec la data et l’IA ?

Expérience client : Matthieu CARON – Global Customer Care & Experience Director – L’Oréal Luxe

Il est primordial pour les marques de repositionner le client au cœur de leur stratégie et de garantir des expériences homogènes et à impact. L’heure d’une customer-centricity durable et génératrice de valeurs est-elle sur le point d’arriver ?

Data & IA : Laura TOLEDANO – Directrice Générale – ZALANDO

L’IA a déjà démontré son efficacité, l’IA générative, plus récente, est en train de provoquer une véritable révolution industrielle et collecter et qualifier la data est indispensable. Quels usages pour scaler son business et améliorer l’expérience client ?

Paris Retail Week 2024 s’annonce comme une édition riche en opportunités et en innovations. Ne manquez pas cet événement incontournable pour tous les professionnels du retail. Que vous soyez à la recherche de nouvelles idées, de partenariats stratégiques ou de solutions technologiques avancées, Paris Retail Week est le salon où il faut être. Rejoignez-nous pour contribuer à l’évolution du commerce omnicanal !