AlloVoisins : les étapes d’un passage au modèle freemium

Fondé en 2013 par Edouard Dumortier, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, AlloVoisins propose une plate-forme d’entraides entre voisins à travers un échange d’objets et de services. « La location d’objets représente un tiers de notre activité et la proposition de services tel que le jardinage ou le soutien scolaire engendre le reste », explique à notre micro Edouard Dumortier, CEO et cofondateur d’AlloVoisins.