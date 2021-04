Alors que le Royaume-Uni se déconfine, Deliveroo anticipe une décélération de sa croissance

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo, qui a connu des débuts difficiles en Bourse, a bénéficié d’une très forte croissance au premier trimestre mais prévoit une décélération désormais en raison de la levée des restrictions sanitaires. Les commandes ont plus que doublé (+114%) à 71 millions sur les trois premiers mois de l’année, souligne jeudi dans un communiqué le groupe qui a profité du confinement et de la fermeture des pubs et restaurants au Royaume-Uni ainsi que de l’essor du télétravail. Au total, ses clients ont dépensé 1,65 milliard de livres sur son application permettant de se faire livrer des plats auprès de restaurants, soit 23,2 livres par commande.

L’application se félicite de fidéliser de plus en plus de clients, qui sont 7,1 millions à l’utiliser régulièrement chaque mois. Deliveroo est surtout présent au Royaume-Uni et en Irlande, les deux pays représentant la moitié de ses ventes, mais la société possède des activités également dans d’autres pays comme la France, l’Espagne, l’Australie et Singapour. « C’est notre quatrième trimestre consécutif où la croissance accélère, mais nous sommes conscients de l’impact incertain de la levée des restrictions liées au Covid-19 », a souligné son fondateur et directeur général Will Shu. C’est la raison pour laquelle « nous adoptons une approche prudente quant à nos objectifs pour l’année » prévient-il. Deliveroo s’attend à ce que son rythme de croissance décélère à mesure des déconfinements, mais explique que l’ampleur du coup de frein reste difficile à anticiper.

Une introduction en Bourse désastreuse

Au Royaume-Uni, les terrasses des pubs et restaurants ont rouvert depuis lundi et ils devraient pouvoir accueillir des clients à l’intérieur à partir du 17 mai. Deliveroo maintient par ailleurs ses prévisions d’une croissance du montant des commandes comprise entre 30% et 40% en 2021, et d’une marge brute située entre 7,5% et 8%. La société travaillait à fin mars avec 117 000 restaurants et se diversifie en proposant de la livraison de courses auprès de supermarchés. Elle compte plus de 100 000 livreurs dans le monde, reconnaissables aux imposants sacs à dos couleur turquoise qu’ils portent en sillonnant les rues des villes souvent à vélos.

Il s’agit des premiers résultats dévoilés par l’entreprise depuis sa désastreuse introduction en Bourse à Londres le 31 mars. Le titre s’était effondré le premier jour et reste depuis bien en dessous de son niveau d’entrée sur le marché. Il valait mercredi à la clôture 2,7 livres soit une valorisation de 4,9 milliards de livres, contre 3,90 livres pour l’introduction en Bourse (7,6 milliards de valorisation). Deliveroo a souffert des interrogations sur son modèle économique et les conditions de travail des livreurs, de l’absence de rentabilité et de la féroce concurrence dans le secteur.