Imagerie médicale: le Français Imageens lève 1,2 million d’euros auprès d’Anaxago

La startup spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’imagerie médicale Imageens lève 1,2 million d’euros en amorçage auprès du fonds parisien Anaxago, avec la participation de BAdGE (Business Angels des Grandes Ecoles), Coalescence, et de son investisseur historique PBA.

Fondé en 2017 par Anas Dogui et actuellement dirigé par Robert Baldwin, Imageens a développé des solutions logicielles à destination des radiologues, cardiologues ou encore chirurgiens vasculaires pour les accompagner dans leurs prises de décisions concernant le risque cardiovasculaire de leurs patients. La startup parisienne déploie deux solutions; ArtFun+, un logiciel d’intelligence artificielle accompagné de biomarqueurs pronostiques d’imagerie cardiovasculaire, et LABEL, une solution algorithmique de classification automatique et de valorisation de données d’imagerie médicale.

Accélérer la commercialisation

En parallèle, elle accompagne depuis fin 2020 les entrepôts européens de données médicales dans leurs utilisations en R&D et leur formation en intelligence artificielle, notamment l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris). La startup française ambitionne désormais d’accélérer le développement et la commercialisation de ses solutions, tout en renforçant son équipe au niveau R&D et commercial.

« Nous sommes ravis d’avoir pu mener rapidement ce tour de table en collaboration avec Anaxago », commente Robert Baldwin, PDG d’Imageens. « Nous allons pouvoir annoncer le lancement de plusieurs projets stratégiques ainsi que des recrutements clés dans les prochains mois, qui seront les pierres angulaires du développement d’Imageens au cours des prochaines années ».

Sur ce secteur en France, on peut citer la startup Incepto, qui développe une solution d’imagerie médicale basée sur l’IA et qui a clôturé un tour de table de 5,6 millions d’euros en 2019 auprès d’AXA Venture Partners, ou encore Quantificare, spécialisé dans l’imagerie cutanée en 3D.

Imageens : les données clés

Fondateur : Anas Dogui

Création : 2017

Siège social : Paris

Activité : solutions logicielles d’imagerie médicale

Financement : 1,2 million d’euros en amorçage auprès du fonds parisien Anaxago, avec la participation de BAdGE (Business Angels des Grandes Ecoles), Coalescence, et de son investisseur historique PBA.