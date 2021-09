Altice (SFR) s’offre l’opérateur français Coriolis pour 415 millions d’euros

L’opérateur Altice France, maison-mère de SFR, a annoncé lundi la signature d’un accord d’exclusivité pour l’acquisition de Coriolis Telecom et de ses 500 000 clients. L’opération prévue pour le premier semestre 2022 se compose d’un « prix d’achat initial » de 298 millions d’euros et d’un versement différé de 117 millions d’euros, selon un communiqué du groupe de Patrick Drahi.

Une offre « complémentaire à celle de SFR»

Fondé il y a plus de 30 ans, Coriolis Telecom « propose des offres mobiles et fixes à plus de 500 000 clients dans les petites et moyennes villes françaises, ainsi qu’à 30 000 entreprises », explique Altice, qui compte aussi intégrer l’expertise en service clients de l’opérateur.

« Coriolis est une grande entreprise, en forte croissance, dotée d’une proposition clients qui serait très complémentaire à celle de SFR », a commenté Grégory Rabuel, PDG d’Altice France, qui a récemment remplacé Alain Weill. « Nous sommes très fiers d’avoir Pierre Bontemps, fondateur de Coriolis, qui poursuivrait avec nous cette impressionnante aventure entrepreneuriale », a-t-il ajouté.