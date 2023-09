AMAZON investit 4 milliards de dollars dans ANTHROPIC pour faire face à MICROSOFT et GOOGLE

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Amazon et Anthropic, un principal fournisseur de modèles d’IA, ont annoncé une collaboration stratégique pour accélérer le développement de la technologie d’intelligence artificielle (IA) générative. Cette collaboration représente un mouvement significatif dans le secteur et permet à Amazon d’entrer significativement dans la course aux cotés de Microsoft ou GOOGLE.

Points Clés:

Collaboration stratégique : Amazon et Anthropic annoncent une collaboration stratégique pour faire avancer la génération d’IA. Dans le cadre de cette collaboration, Anthropic utilisera AWS comme fournisseur de cloud principal et utilisera les puces AWS Trainium et Inferentia pour former et déployer ses futurs modèles. Les deux sociétés collaboreront également au développement de futures technologies Trainium et Inferentia.

ANTHROPIC est une startup de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Son objectif principal est de développer des produits d’IA. Fondée par d’anciens responsables d’OpenAI, ANTHROPIC a rapidement capté l’attention du secteur pour ses avancées en matière d’IA et son engagement envers la sécurité.

Avec CLAUDE 2, il s’agit de la deuxième version de leur robot conversationnel, qui vise à rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI. CLAUDE 2, est doté d’une fenêtre contextuelle impressionnante de 100 000 tokens, ce modèle excelle dans une variété de tâches, allant du dialogue sophistiqué à la génération de contenu créatif, en passant par le raisonnement complexe et la fourniture d’instructions détaillées. L’avantage significatif de Claude est sa capacité à traiter des informations sur une multitude de secteurs, de l’aéronautique à la finance, tout en offrant une fiabilité et une prévisibilité accrues. Selon Anthropic, Claude 2 offre de meilleures performances et des réponses plus longues. Il a également démontré d’excellentes compétences dans des domaines variés, comme le droit, la médecine, le code informatique et les mathématiques.

Depuis sa création, la startup a réalisé plusieurs levées de fonds depuis sa création. En Mai 2021, lors de son tour de série A, elle a levé $124 millions. Elle a poursuivi avec un tour de série B en Avril 2022, obtenant $580 millions. En Février 2023, un tour corporatif a permis de lever $300 millions, suivi d’un tour de série C en Mai 2023 avec $450 millions. Un second tour corporatif en Juillet/Août 2023 a rapporté $100 millions. De plus, une collaboration stratégique récente avec Amazon a été annoncée, avec un potentiel de financement pouvant atteindre $4 milliards, bien que le montant exact de cet investissement ne soit pas encore connu. Au total, sans compter l’investissement potentiel d’Amazon, Anthropic a levé jusqu’à présent $1,554 milliards.