[Made in Bordeaux] Levées de fonds et nouveau board pour la French Tech Bordeaux

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Alors que la rentrée signe la reprise des activités, l’écosystème bordelais comme néo-aquitain, annonce une reprise dynamique entre événements, levées de fonds et nouveau board pour la French Tech Bordeaux.

French Tech Bordeaux : nouveau board avec 7 administrateurs élus pour 2 ans

En juin dernier, plus de 340 entreprises ont voté pour une nouvelle équipe parmi 16 candidats qui se présentaient pour rejoindre le board de la French Tech Bordeaux. Sept nouveaux administrateurs bénévoles ont ainsi été choisis par les adhérents pour un mandat de 2 ans.

Parmi ces entrepreneurs figure Victor Douek, actuel CEO de la scale-up Sellsy, qui propose des solutions CRM complètes aux petites et moyennes entreprises. Sellsy a récemment bouclé une levée de fonds de 55 millions d’euros, un domaine d’expertise également bien connu d’une autre administratrice élue, Fiona Fauvel. Elle occupe le poste de présidente et associée chez DealCockpit, une structure qui vise à sécuriser, faciliter et accélérer les opérations de fusions-acquisitions, de M&A et de levées de fonds. Fiona est également impliquée dans divers projets de start-up, un intérêt partagé avec Mathilde Le Roy. Après de nombreuses années à travailler dans les milieux culturels, Mathilde a fondé et dirigé la marketplace d’art en ligne KAZoART durant 8 années et se prépare à une nouvelle aventure dans le domaine de la « Climate Tech ». Parmi les autres bénévoles de l’association, Eléna Poincet se distingue en tant que co-fondatrice et PDG de Tehtris, un éditeur de solutions de cyberdéfense à destination des entreprises, qui détecte et neutralise les cybermenaces.

Ce domaine lié à l’innovation est une caractéristique qui trouve également écho chez Sébastien Roche, fondateur de la société optim.aize. Cette entreprise se spécialise dans la data, la science des données, l’IA et les systèmes d’information géographique (SIG). Sébastien est également co-fondateur du groupe industriel jll.spear. L’équipe est enrichie par la présence de Maxime Doreau, fondateur de l’agence Feed Manager, qui a rejoint le groupe international Labelium en 2016. Récemment, Maxime s’est relancé dans l’entrepreneuriat avec la création de SnapFeat, une agence de développement. L’équipe se complète avec l’expertise de Maud Clérice, fondatrice de MyKlinica, une plateforme dédiée à l’immobilier santé afin de faciliter l’installation des professionnels de la santé et du bien-être, de promouvoir l’interprofessionnalité ainsi que d’améliorer la répartition des praticiens.

“Notre objectif est de consolider la vitalité entrepreneuriale à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, et de continuer à en faire une place forte de l’innovation et du numérique au plan national et international. Nos thématiques prioritaires (entrepreneuriat, financement, développement international, inclusion,…) feront partie des priorités du nouveau Board, et seront portées par les entrepreneurs élus avec le soutien des membres fondateurs de l’association. Le contexte économique et la réduction des investissements obligent les entrepreneurs à se fédérer pour être plus forts ensemble pour développer leur chiffre d’affaires et la durabilité des emplois, plus exigeants ensemble pour relever les défis majeurs que sont la transition écologique, la parité et plus largement l’inclusion dans la Tech.” explique Mathilde Le Roy, Présidente de La French Tech Bordeaux.

2023 sonnera l’année des 10 ans du label French Tech. Tout au long de cette décennie, La French Tech Bordeaux, comme l’écosystème lui-même se sont largement développées. A noter : l’association enregistre désormais 800 entreprises adhérentes et représente en 2023 plus de 32 000 emplois (hors grands groupes).

La start-up du mois : Toopi Organics

Ce mois-ci, nous souhaitions mettre l’accent sur Toopi Organics, une startup bordelaise de biotechnologie spécialisée dans la transformation de l’urine humaine en biostimulants pour l’agriculture. L’entreprise vient de réaliser une remarquable levée de fonds de 16 millions d’euros afin d’accompagner son déploiement industriel et commercial en France et en Belgique.

Fondée en 2019 dans le Sud Gironde, Toopi Organics compte aujourd’hui 27 salariés et a reçu l’autorisation de commercialiser son premier produit, le Lactopi Start, dans 6 pays de l’Union Européenne. Ce biostimulant, issu de la fermentation de l’urine humaine, vise à remplacer partiellement (jusqu’à 50%) les engrais chimiques. Cette entreprise bénéficie d’un soutien de la part de 7 fonds à impact, afin d’étendre son réseau de collecte d’urine humaine, développer 3 nouveaux biostimulants urino-sourcés et construire deux usines de transformation d’une capacité annuelle d’1 million de litres chacune, en France et en Belgique. A noter : l’entreprise a réussi à mettre en place son réseau de collecte d’urine en un peu plus de 3 ans, en collaborant avec des acteurs tels que Vinci Autoroutes, le Futuroscope et WC Loc pour les festivals de musique.

Michael Roes, co-fondateur et président de Toopi Organics, complète : « Il y a 4 ans, arrêter d’uriner dans l’eau potable et considérer l’urine comme une ressource naturelle renouvelable étaient des idées minoritaires, qui faisaient sourire. Depuis, un consensus scientifique a émergé sur l’intérêt de la collecte séparative de l’urine. Il y a eu la guerre en Ukraine, qui a provoqué des pénuries d’engrais inédites en 2022, avec des augmentations de prix jusqu’à 300%. La sécheresse bien sûr, avec des restrictions d’eau dès le mois de mars en France cette année. Avec notre technologie pour l’hygiénisation et la fermentation de l’urine humaine, nous apportons enfin un modèle économique viable pour la valorisation agricole de l’urine. Avec l’appui de ce consortium d’investisseurs, qui s’est ouvert à l’international avec VisVires New Protein et les belges Edaphon et Noshaq, notre ambition est d’aller vite et loin, en Europe et ailleurs.»

28/09 : 100 professionnels attendus à la 1e édition du Business Dating Day !

La French Tech Limousin lance la première édition d’un événement axé sur la création d’opportunités de marché entre donneurs d’ordres du territoire, startups de Nouvelle-Aquitaine et les entreprises numériques de toute la France. Prévu pour le 28 septembre à Limoges, cet événement est en partenariat avec le groupe Legrand et L’ALIPTIC et se concentre sur le secteur majeur de la région, l’industrie. Au programme, des témoignages, des rencontres, des sessions d’échanges et des pitchs de grands acteurs industriels (Orange, Enedis, Catalent…) sur des sujets tels que la cybersécurité, la consommation énergétique, l’automatisation et la robotique, etc.

Le Business Dating Day souhaite aborder les préoccupations prioritaires des industriels en les mettant en relation avec les solutions proposées par les startups et les entreprises numériques. Les objectifs de cette journée sont multiples : répondre aux besoins du secteur industriel et accélérer sa transition numérique et écologique, apporter des opportunités de business et de développement aux startups et entreprises de la filière numérique, encourager des coopérations technologiques concrètes et mettre en lumière Limoges et le Limousin comme territoire d’innovation.

Plus de 100 professionnels sont attendus à Innoval, bâtiment totem et showroom de l’innovation Legrand.

Inscription : https://www.lafrenchtech-limousin.com/news/business-dating-day.html

28/09 : l’écosystème néo-aquitain en fête à la Cité Numérique de Bègles

Le 28 septembre prochain, la Cité Numérique organisera une journée portes ouvertes. Cette initiative propose une série d’activités gratuites, avec notamment des expériences en réalité virtuelle, des jeux de piste, des rencontres avec des professionnels du secteur numérique, etc. Les visiteurs pourront également découvrir les entreprises installées sur place, tout en ayant la possibilité de postuler à diverses offres d’emploi. Des animations artistiques numériques, telles que la création de virtual graffiti, des vidéos en 360° en slow motion, ajouteront une dimension ludique à cet événement festif.

La Cité Numérique, nichée au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, représente un écosystème dédié au secteur du numérique et de l’innovation. Ce projet porté par l’EPA Bordeaux Euratlantique (à la fois investisseur, promoteur et maître d’ouvrage) avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bègles, a transformé l’ancien site de tri postal de Bègles en un lieu de travail. Conçu par l’architecte Alexandre Chemetoff, il accueille au quotidien des grandes entreprises, des acteurs institutionnels, des startups et des PME locales. La Cité Numérique a été imaginée comme un laboratoire de projets économiques, culturels et éducatifs, tout en mettant l’accent sur la performance énergétique et la durabilité.

“L’EPA Bordeaux Euratlantique est très heureux d’ouvrir les portes de la Cité Numérique à tous les métropolitains ! C’est l’aboutissement d’un projet de réhabilitation qui prend aujourd’hui toute son ampleur et qui montre un véritable travail partenarial. Nous avons hâte que les habitants du territoire découvrent le lieu et toutes les entreprises qui y vivent et profitent de tout ce qu’il a à offrir aujourd’hui et à l’avenir. » Conclut Valérie Lasek, directrice générale de Bordeaux Euratlantique.

Plus d’infos : https://www.bordeaux-euratlantique.fr/actualites-agenda/detail/nuimerique

Les correspondants :

Jacques Froissant, Fondateur d’Altaïde en 2000, conseil en Recrutement qui s’est imposé rapidement comme un acteur majeur de l’accompagnement des sociétés innovantes de l’univers digital / numérique.

https://www.altaide.com/

https://www.linkedin.com/in/jacquesfroissant/

Aurore Vinzerich est la fondatrice et dirigeante de Madame de la Com’, agence spécialisée dans la communication des startups. Avec 15 années d’expérience dans la Communication et les Relations Presse, Aurore est également intervenante dans plusieurs écoles (SciencesPo, INSEEC…) et est Mentor pour dans des accélérateurs et incubateurs (1Kubator, Théophraste…).

Vous pouvez la retrouver sur son site, son compte Twitter ou LinkedIn.