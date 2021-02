Amazon: Jeff Bezos quitte son poste de directeur général mais restera engagé dans les grandes décisions

Jeff Bezos restera « engagé » dans les grandes décisions d’Amazon, a-t-il affirmé mardi après avoir annoncé qu’il céderait cette année le poste de directeur général du géant du commerce en ligne qu’il a lui-même fondé. Le milliardaire américain restera président du conseil d’administration, une fonction qui lui permettra de prendre du recul avec la gestion quotidienne de la société.

« Je resterai engagé dans les grandes décisions d’Amazon », a-t-il écrit dans une lettre à ses employés, tout en ayant « le temps et l’énergie » pour se concentrer sur ses oeuvres philanthropique, le Day One Fund et le Earth Fund, sa société aérospatiale Blue Origin et le quotidien Washington Post dont il est propriétaire.