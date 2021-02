Uber acquiert une startup de livraison d’alcool pour 1,1 milliard de dollars

Le géant américain des VTC et de la livraison de plats à domicile annonce le rachat de Drizly, une startup basée à Boston spécialisée dans le commerce d’alcool en ligne. Drizly deviendra ainsi une filiale d’Uber et ses services intègreront l’application Uber Eats, bien qu’il gardera une application autonome de son côté.

Lancé en 2012 par Cory Rellas, Justin Robinson, Nicholas Rellas et Spencer Frazier, Drizly est l’une des premières marketplaces d’alcool à la demande aux États-Unis. Disponible dans plus de 1 400 villes, la startup permet à ses utilisateurs de commander une variété de bières, de vins et de spiritueux directement depuis son application auprès de commerçants locaux.

Pendant la pandémie de Covid-19, Drizly a connu une croissance importante. « Cory et son incroyable équipe ont fait de Drizly une incroyable réussite, en augmentant les réservations brutes de plus de 300 % d’une année sur l’autre », commente Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber. « En faisant entrer Drizly dans la famille Uber, nous pouvons accélérer cette trajectoire en exposant Drizly au public d’Uber et en étendant sa présence géographique dans notre empreinte mondiale dans les années à venir ».

Depuis son lancement, Drizly a levé près de 120 millions de dollars, notamment auprès de Polaris Partners, Tiger Global et Avenir Growth Capital. L’acquisition devrait être conclue au cours du premier semestre 2021. Quant à Cory Rellas, il devrait rester chez Uber dans un rôle exécutif.