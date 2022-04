Amende maximale pour Dedalus Biologie suite à la fuite de données de 500 000 personnes

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La Cnil a infligé une amende de 1,5 million d’euros à l’éditeur de logiciel Dedalus après une fuite massive de données, parfois sensibles, dans des laboratoires d’analyse médicale, qui avait concerné près de 500 000 personnes, a-t-elle indiqué jeudi.

« Le montant de cette amende a été décidé au regard de la gravité des manquements retenus mais également en prenant en compte le chiffre d’affaires de la société Dedalus Biologie », a indiqué jeudi le gendarme des données personnelles dans un communiqué. La société française a fait 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Les données accessibles sur des sites et forums cybercriminels comprenaient notamment « les nom, prénom, numéro de sécurité sociale, nom du médecin prescripteur, date de l’examen mais aussi et surtout des informations médicales (VIH, cancers, maladies génétiques, grossesses, traitements médicamenteux suivis par le patient, ou encore des données génétiques) de ces personnes ont ainsi été diffusés sur internet », a rappelé la Cnil dans son communiqué. La fuite avait été révélée notamment par le quotidien Liberation et le blog spécialisé de cybersécurité Zataz en février 2021.