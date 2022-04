Sommets 2022 : prendre de la hauteur et bifurquer pour agir

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

S’inspirer, être bousculé, se connecter sont les maîtres mots de cette édition 2022 des Sommets, nouvelle appellation des Sommets du Digital qui se sont déroulés sur le bord du Lac d’Annecy du 28 au 30 mars. On l’aura compris, la thématique numérique s’élargit pour offrir une place aux transitions : développement durable, responsabilité sociale, engagement pour la diversité. Le digital infuse aujourd’hui l’économie et la société, sans forcément le signifier.

Ce rendez-vous à part dans l’évènementiel français a réuni plus de 300 acteurs rhône-alpins, français et suisses de l’écosystème entrepreneurial, public et associatif avec un partage inédit d’idées, de retours d’expériences menées dans un bain de créativité et de bonne humeur.

L’expérience des sommets créée par Xavier Wargnier permet non seulement aux décideurs de réfléchir à leurs pratiques mais aussi de cultiver une curiosité d’esprit qui invite chacun à passer à l’action.

Penseurs, entrepreneurs, artistes, sportifs et professionnels des médias se côtoient durant 3 jours pour un bouillonnement intellectuel rare ; une alchimie de rencontres passionnées et passionnantes.

Les Sommets ne sont pas filmés. L’échange prime avec la volonté de laisser la parole aux participants : rareté de notre temps dans des évènements professionnels. Vivre la rencontre dans l’instant compte !

Pendant 3 jours, la radio FrenchWeb a posé ses micros et son studio webradio pour écouter ceux qui font bouger le monde, recueillir ce qui les anime pour nous permettre de mieux réfléchir à notre demain avec un regard qui bouscule.

INTERVIEWS

Carole Colin Kjaer, directrice digital, data et CRM du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette professionnelle évoque le rôle des données pour cet évènement mondial et leur plus-value pour les JO en termes marketing, commercial et pour le développement du mouvement sportif français.

Philippe Gabilliet, Professeur de Psychologie et de Management à ESCP Business School (Paris) explique comment gérer l’imprévu et l’inattendu au quotidien dans ses activités, notamment dans le domaine de l’entreprise.

La parole est donnée à French Tech In The Alps avec Julie Huguet, fondatrice de la jeune pousse Coworkees et présidente de l’organisation, et Christophe Neu, délégué général : quels sont les projets de ce réseau French Tech ? Quid du recrutement de talents ? Quel est le rôle de l’impact RSE pour les start up ?

Emery Jacquillat, PDG de la CAMIF et président de la Communauté des Entreprises à Mission s’exprime sur l’évolution de la création et de la distribution des produits éco-responsables « fabriqué en France » et l’innovation avec l’économie circulaire. L’invité précise par ailleurs que le numérique permet le choix éclairé des consommateurs sur la fabrication avec une information produit riche.

Dans un second temps, il est question des 600 entreprises à mission dans notre pays (donc avec une finalité d’ordre social ou environnemental en plus du but lucratif), un statut qui se développe à vitesse grand V en faisant ; des sociétés attachées à la preuve de leur utilité pour la société civile.

Au micro de FrenchWeb, Olivier Laquinte, président de Talsom, entreprise canadienne de conseil en management technologique (spécialisée en transformation numérique) présente également sur le territoire français. Au programme de cet échange : les similitudes de la transformation numérique de chaque côté de l’Atlantique et « le Design Thinking Jam », projet de transformation numérique offert chaque année à une association à but non lucratif, programme innovant qui mobilise l’ensemble des employés de Talsom.

Floriane Ressencourt et Aurore Thépaut, co-fondatrices de L’Optimist à Valence, accompagnent les TPE PME en gestion de projets innovants, de l’idée jusqu’à la mise sur le marché, avec une spécialité sur l’industrie. Point commun de ces entreprises clientes : impacter. Toutes d’eux évoquent ce qu’apportent concrètement les rencontres et les échanges aux Sommets.

Christophe Haag, est professeur à l’EM Lyon Business School et chercheur en psychologie sociale. Depuis plusieurs années, ses travaux portent sur l’émotionnel. A l’antenne de FrenchWeb, il nous invite à provoquer notre chance ; c’est d’ailleurs le titre de son dernier ouvrage. Comment cultiver le positif et agir avec audace ? Christophe explicite que la chance, c’est avant tout de sortir de sa zone de confort.

A la découverte de Vinatis, entreprise historique du e-commerce français spécialisée dans le vin, basée à Annecy-le-Vieux, créée en 2002. Avec Yannick Contat, responsable acquisition digitale et Guillaume Lusvardi, graphiste, web, UI et UX Designer, qui nous content la belle aventure de cette société, son actualité et les tendances du commerce connecté.