Ant Financial: à l’approche d’une IPO historique, les investisseurs se bousculent

Ant Financial, la branche du géant Alibaba dédiée aux services financiers, pourrait bien mener l’entrée en Bourse la plus importante de l’histoire, en dépassant les 29 milliards de dollars levés par l’entreprise saoudienne d’hydrocarbures Saudi Aramco. La FinTech chinoise ambitionne de lever jusqu’à 35 milliards de dollars lors de son IPO qui pourrait avoir lieu ce mois-ci selon des médias chinois, et vise 250 milliards de dollars de valorisation boursière.

Le Government of Singapore Investment Corcopration (GIC), un fonds souverain singapourien, prévoit déjà d’investir plus d’un milliard de dollars pour l’introduction en Bourse d’Ant Financial. Le fonds Temasek, dont le gouvernement de Singapour est actionnaire, a également révélé son intention d’investir une nouvelle fois dans l’une des plus grosse licorne du monde.

Dominer le marché chinois du paiement mobile

Lancé en 2014, Ant Financial, récemment renommé Ant Group, a plusieurs activités dans le secteur des FinTech, dont AliPay, l’un des services de paiement les plus populaires de Chine. En juin 2018, la startup a levé 14 milliards de dollars, auprès notamment du GIC et de Temasek. Elle était alors valorisée à environ 150 milliards de dollars, devenant ainsi momentanément la licorne la plus importante du monde.

En investissant une nouvelle fois dans la FinTech, dont Alibaba possède un tiers des parts, ces investisseurs pourront acquérir des parts plus importantes dans la startup qui domine le marché chinois du paiement mobile avec son rival Tencent et son application WeChat Pay. Le fonds de pension national chinois détiendrait également une participation de 5% acquise en 2015 selon Bloomberg.

Ant Group a par ailleurs annoncé que ses actions seraient cotées à Hong Kong et à Shanghai au Star Market, un indice chinois axé sur la technologie, communément appelé le « Nasdaq chinois ».