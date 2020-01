[Appel à Candidature] Bénéficiez du cadre le plus favorable pour développer votre projet innovant

Intégrer IONIS 361 c’est avoir accès à :

1. Un vivier de compétences

Atelier inter-écoles, mutualisation des compétences, brainstorming inter-startups, recrutement : les talents de demain travaillent à vos côtés !

2. Workshop & masterclass

Financement, communication, juridique, stratégie : tous les outils sont mis à votre disposition pour réussir !

3. Accompagnement sur mesure et mentorat

Accompagnés par l’équipe et par un réseau de plus de 150 mentors : vous êtes suivis à chacune de vos étapes business !

4. Networking & visibilité

Rencontre avec des grands groupes, investisseurs ou journalistes : les occasions de se faire connaître ne manquent pas !

5. Infrastructures

Accès aux partenaires techniques (75K€ de solutions gratuites !) et aux infrastructures : fab-lab, hub d’innovation, laboratoires de recherche…

S’inscrire

Type de projets recherchés

Vous êtes une start-up avec un projet innovant, à la recherche d’un cadre favorable à son développement et d’un accompagnement dans son lancement ou son accélération ?

Rejoignez l’aventure IONIS 361 à Paris, Lille, Montpellier ou Toulouse et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé d’une durée de 6 à 18 mois !

Les critères de sélection

La qualité du projet et la qualité de la réponse aux problèmes identifiés

Le potentiel du marché visé

L’équipe en charge du développement du projet

Le degré d’innovation

Les prix

Sous réserve d’un retour favorable du Comité de Sélection, les lauréats pourront intégrer l’incubateur IONIS 361 sur le Campus de leur choix : Paris, Lille, Toulouse ou Montpellier.

Le calendrier

Le 9 février : Deadline pour le dépôt des candidatures

Du 15 au 25 février environ : Passage devant les Comités de Sélection de l’incubateur

1er mars : Intégration dans l’incubateur

S’inscrire