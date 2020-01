Les événements à ne pas manquer dans le digital en France en 2020

Le nombre d’événements dans la tech se développe de plus en plus, quels sont les évènements clés à ne pas manquer?

Innovants, inspirationnels, FrenchWeb a sélectionné 12 événements en France qui feront la différence en 2020.

Pendant ces trois jours, des décideurs, innovateurs et influenceurs participeront à une cinquantaine de conférences aux Sommet du Digital, les 3, 4 et 5 février 2020 à La Clusaz.

La technologie au service de l’innovation, du marketing et de la valeur ajoutée de l’entreprise ? : Blockchain, IA, IoT, Image de marque, Expérience Client, Cybersécurité..

Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise : Low Tech, Detox Digitale, Tendances 2020..

Le règne du client : interaction, émotion, UX Design..

Repenser le management : l’évolution des RH, fédérer ses équipes..

Et si tout mon modèle économique basculait ?

Autant de thèmes abordés par plus de 40 conférenciers, conviés avec soin pour leur profonde envie de bousculer, d’inspirer et de partager leur vision des choses et du monde digital.

Parmi eux, vous retrouverez Céline Orjubin, co-fondatrice et PDG de My Little Paris, Bertrand Gstalder, Président du Groupe Seloger, Luc Barruet, Fondateur Solidays et Solidarité Sida ou encore Gaël Musquet, hacktiviste et fondateur de l’Association HAND (Hackers Against Natural Disasters).

3-5 février Transformation numérique La Clusaz 1800€-3500€

Pour en savoir plus: https://les-sommets-du-digital.com/

China Connect fête ses 10 ans les 4 et 5 mars 2020 !

La conférence européenne sur les tendances des consommateurs, le marketing digital et mobile et l’innovation technologiques chinois aura pour thème « What’s Next? After China 2010-2020 Golden Decade ».

Du marketing d’influence et de contenu video, au social CRM, China Connect s’intéresse désormais à la décennie passée vue du marché Chinois, et ce que l’avenir réserve à ce pays pilier de cette « Ère Asiatique ».

Plus de 40 pure players chinois et professionnels du marketing/des medias/de la communication basés en Chine/Asie, mais aussi en Europe et aux États-Unis seront présents.

4-5 mars e-Business / Chine Paris 700-1100€

Pour en savoir plus: https://www.chinaconnectforum.com

La #JFD célèbrera sa huitième édition Europe à la Maison de la Radio, lieu d’inspiration, le mardi 21 avril 2020.

Ouverte au grand public, cette journée met à l’honneur et connecte les femmes qui révolutionnent le monde grâce au digital et aura pour thème « Beyond ».

Destiné à toutes ces femmes qui s’investissent dans le digital, entrepreneures, intrapreneures, ou simplement en quête d’inspiration, ce rendez-vous annuel est devenu incontournable pour échanger, partager et élargir son réseau.

4000 personnes sont attendues pour une nouvelle édition encore ​plus inclusive, qui ira au-delà des générations, des genres, des frontières, pour atteindre des résultats majeurs pour un monde digital plus inclusif.

21 avril Inspirationnel Paris 50-200€

Pour en savoir plus: http://lajourneedelafemmedigitale.fr/

Retrouvez les meilleurs moments de l'édition 2019:



Pour cette 10e édition, plus de 6300 rendez-vous One To One, 5 keynotes et plus de 130 ateliers experts seront proposés par 2000 experts du Retail & E-Commerce. Au programme : 3 jours de conférences, business & networking autour de problématiques d’Expérience Client, Marketing, Technologiques et Logistiques où l’avenir du E-Commerce sera au coeur des débats.

17-19 mars e-commerce Monaco Sur invitation

Pour en savoir plus https://www.one-to-one-monaco.com/

USI, ce sont deux jours de conférences uniques et disruptives, regroupant tous les acteurs de la digitalisation : Digital Managers, Business Owners, Executives, RH-Formation, etc. La 12ème édition de 2019 qui rassemblait une sélection de 25 personnalités incontournables, avait une nouvelle dimension : Les Open Discussions où 6 experts animaient les 25 talks au programme, sur les thèmes de l’intelligence artificielle et du changing human behavior-keeping things ethical.

Nouvelles pratiques management, robotique, philosophie, économie, UX et Design Thinking, prospective… USI offre une approche inédite des nouvelles technologies grâce à sa sélection éclectique de speakers visionnaires. Ce programme exceptionnel reste inégalé en Europe et confère à USI un caractère unique qui le distingue de tous les autres évènements sur la transformation digitale. USI décrypte notre société numérique, libère la pensée créative analogique et augmente la compréhension de la complexité.

Rejoignez la 13ème édition en 2020 et bénéficiez de -20% jusqu’au 31 mai !

6-7 juillet Inspiration Paris 2000-3000€HT

Pour en savoir plus: http://www.usievents.com/

Revivez les temps forts d'USI 2020 :



Créé par Yossi Vardi, entrepreneur et investisseur israélien, Kinnernet qui se défini comme une « non-conférence » est renouvelé chaque année depuis 2003 en Israel et depuis 2013 en Europe.

Kinnernet est le festival de l’imagination, un événement annuel atypique, réservé aux professionnels du numérique. Véritable laboratoire d’idées, le programme n’est pas fixé et l’agenda évolue en fonction des propositions que les participants inscrivent sur un calendrier géant.

Ce sont 150 innovateurs, créateurs venant de tout horizon géographique et de toutes les disciplines (science, business, technologie, médias, éducation, art, environment, social…) qui se donnent rendez-vous chaque année.

25-28 juin Inspiration Avallon Sur invitation

Pour en savoir plus: http://www.kinnernet-europe.com/

Le 16 et le 17 juillet 2020, un parfum de SXSW (South by South West) d’Austin va de nouveau souffler pour la 7ème édition de l’université d’été du Web européen.

16-17 juillet Digital Cahais NC

Pour en savoir plus: http://www.west-web-festival.fr/

Retrouvez l'édition 2018:

Lancé il y a neuf ans, le HUBFORUM revient pour une nouvelle édition à l’automne prochain. Les annonceurs, les agences, les régies, les médias et plateforme technologiques se réuniront pour évoquer l’impact de la transformation numérique.

Les 13 et 14 octobre 2020, plus de 3500 décideurs du retail & du e-commerce, de la banque/assurance, de la mobilité, du tourisme… pour 48h de networking et plus de 35 workshops.

13-14 octobre Transformation numérique Paris NC

Pour en savoir plus: http://www.hubforum.com/paris/

Retrouvez l'édition 2018:

Microsoft Envision | The Tour Paris

Cet événement d’envergure mondiale est destiné aux décideurs qui souhaitent se préparer aux challenges de demain.

Le programme de Microsoft Envision The Tour Paris s’appuie sur:

des plénières inspirantes en ouverture et en clôture,

plus de 70 sessions et talks intégralement construits avec l’écosystème de Microsoft,

1 200 m² de zones expérientielles organisées par métiers et secteurs d’activité,

de larges espaces de networking,

un village dédié aux PME & entrepreneurs,

un grand pôle de compétences autour de l’intelligence artificielle.

NC Compétences Paris NC

Pour en savoir plus:

https://envision-paris.microsoft.fr/

https://www.microsoft.com/fr-fr/ignite-the-tour/Paris

Les Napoléons, c’est une communauté d’hommes et de femmes avec un même credo : c’est en partageant les idées qu’on change le monde. Leur motivation est de partager la virtuosité et l’éthique de l’innovation technologique, mais aussi sociale, politique et entrepreneuriale. Avec bienveillance, ils croisent les compétences et les métiers de chacun pour que cela profite au plus grand nombre.

Les Napoléons, c’est des événements tout au long de l’année, réunissants des acteurs qui partagent les même valeurs afin de faire avancer la vision de l’innovation en France, en Europe et à l’international.

Enfin, les Napoléons, c’est un état d’esprit conduit par le dialogue, la curiosité et l’audace avec une volonté de changer le monde avec sérieux et légèreté.

Retrouvez Emancipation à Arles, du 8 au 11 Juillet 2020.

8-11 Juillet Innovation Arles 2750€

Pour en savoir plus: http://lesnapoleons.com

