[Appel à candidatures] Start-up : MV StartUp Day, le 16 avril à Lyon

Vous êtes une start-up et pensez que votre offre correspond aux besoins d’innovation des entreprises ? Inscrivez-vous vite à cette rencontre 100% innovation et venez échanger avec nous en visioconférence le 16 avril prochain !

Avec des expertises telles que le référencement naturel, le Webmarketing, le social media ou encore la data analyse et le marketing automation, MV Group accompagne des entreprises de tous secteurs d’activités. L’agence oeuvre pour le développement de leur business en exploitant tout le potentiel du digital dans une logique d’investissement optimisé et de rentabilité performante.

Avec MV StartUp Day, les startups ont l’opportunité d’accéder aux marchés de l’agence et d’intégrer les offres proposées à ses clients. Elles bénéficient donc d’un réel coup de pouce pour accélérer leur business et leur croissance.

Pour MV Group, c’est le moyen d’apporter des solutions toujours plus innovantes à sa clientèle et de renforcer les actions menées par le groupe sur l’innovation et la R&D et permet de rester à la pointe des dernières nouveautés.

Type de projets recherchés

MV Group est à la recherche de Start Ups spécialisées dans le digital qui propose une solution innovante pouvant être complémentaire aux expertises de MV Group ou celles des clients de l’agence.

Les critères de sélection

Proposer une solution innovante en Stratégie Digitale, Data Marketing, Référencement Naturel, Webmarketing, Social Media, Ergonomie / Webdesign, Veille Stratégique, Formations

Le calendrier

Etape 1 : Inscription via le formulaire

Etape 2 : Etude de la candidature

Etape 3 : Si votre candidature nous intéresse, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais afin de programmer avec vous un entretien en visioconférence le 16 avril 2020.

Date et heure de limite de candidature : 15/04/2020 17:00

