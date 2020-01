[Appel à candidatures] Synapse Accélération

Rejoignez la troisième promotion de Synapse, l’accélérateur e-santé et industrie 4.0 de Boehringer Ingelheim.

• Accompagnement personnalisé opéré par Boehringer Ingelheim et 1Kubator – premier réseau d’incubateurs et d’accélérateurs de France

• 6 à 12 mois de collaboration pour travailler sur les synergies possibles dans une optique de croissance marché

• Accès privilégié à un financement par le groupe Boehringer Ingelheim pour tester et déployer les projets issus de l’accélération

• Echanges avec des experts métiers de la santé pour aider les startups dans le développement de leur activité et étudier les partenariats

• Plus de 300 mentors business

• Locaux mis à votre disposition au sein du siège de Boehringer Ingelheim à Lyon

Pour candidater, les startups doivent avoir une équipe constituée, un produit/service commercialisable, des retours marchés.

S’inscrire

Type de projets recherchés

Startups de la santé digitale (humaine & animale)

Startups de l’industrie 4.0

Les critères de sélection

Equipe constituée

Produit/service commercialisable

Retours marchés

Les récompenses

Accompagnement de 6 à 12 mois dans l’accélérateur Synapse

Le calendrier

Date limite de dépôt des candidatures: 17 janvier 2020

Entrée en mars 2020

S’inscrire