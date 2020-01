Le Tremplin lance le recrutement de sa 6e promotion de startups

Vous êtes une startup innovante du sport, à fort potentiel économique et de diffusion ?

Vous pouvez désormais candidater jusqu’au 19 janvier prochain pour rejoindre la 6e promotion de startups du Tremplin !

Le Tremplin est la plateforme d’innovation dédiée au sport ! En quelques mots, notre offre d’incubation s’appuie sur un accompagnement individuel et collectif, des mises en relation business avec des partenaires et acteurs de l’écosystème sportif, des ateliers et workshops thématiques ainsi qu’une visibilité accrue auprès de clients et investisseurs grâce à notre place de référent de l’innovation sportive.

Vous pensez être la future pépite de la sportstech ? Nous espérons recevoir votre candidature au plus vite et avons hâte de lire votre dossier !

S’inscrire

Type de projets recherchés

L’appel à candidatures s’adresse aux entreprises innovantes de moins de 5 ans :

en cours de développement ou ayant déjà finalisé une première offre produit / service et ayant validé son adéquation avec le marché, au travers d’une étude préalable ou auprès d’au moins un bêta testeur / client

à la recherche d’une offre globale en incubation incluant des postes de travail en open-space, un accompagnement individuel personnalisé, des animations spécifiques et un financement via Paris Innovation Amorçage, dispositif financier développé par la Ville de Paris et Bpifrance

Développant des produits et services destinés au secteur du sport.

Les critères de sélection

Les critères suivants contribueront au choix des lauréats :

Le caractère innovant du projet, du concept, du produit ou du service

Le potentiel économique de l’entreprise et la capacité à créer des emplois

La crédibilité et le sérieux du Business Plan

Le potentiel de diffusion de l’innovation à l’international

La complémentarité des porteurs de projet.

Les récompenses

Incubation au sein du Tremplin

Le calendrier

19 janvier 2019 : clôture de l’appel à candidatures

Février : comités de sélection

Début juin: début de l’incubation

S’inscrire