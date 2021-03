Après une nouvelle levée, le Britannique Blockchain.com pèse 5,3 milliards de dollars

Une mois seulement après sa levée de fonds de 120 millions de dollars, la startup spécialisée dans la détention de cryptomonnaies Blockchain.com réalise un tour de table de 300 millions de dollars en série C. Cette opération, menée par DST Global, Lightspeed Venture Partners et VY Capital, porte la valorisation de l’entreprise à 5,2 milliards de dollars.

Lancé en 2011 par Benjamin Reeves, Nicolas Cary et Peter Smith, Blockchain.com est une plateforme permettant d’acheter, de conserver et d’utiliser des cryptomonnaies. La startup londonienne a conçu un wallet en open-source, c’est-à-dire que l’utilisateur contrôle entièrement ses fonds et que la plateforme ne peut pas y accéder directement. Blockchain.com a connu une croissance fulgurante ces 12 derniers mois en multipliant par trois son nombre d’utilisateurs actifs. Elle revendique aujourd’hui plus de 31 millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et se déclare rentable dans « chacun de ses secteurs d’activité ».

« Avec l’un des bilans les plus importants du secteur, nous prévoyons d’étendre de manière agressive les produits que nous offrons à nos clients, de développer notre équipe mondiale et de saisir les opportunités de fusion et d’acquisition pour apporter de nouveaux produits et idées passionnants à l’entreprise », commente Peter Smith.

La startup londonienne et ses investisseurs ambitionnent en effet de profiter de l’essor du marché des cryptomonnaies, porté par le bitcoin qui atteint des records depuis ce début d’année. Dans cette mouvance, on retrouve le géant Coinbase qui prépare une entrée en Bourse très attendue. La plateforme d’échange de cryptomonnaies pourrait atteindre une valorisation de 90 milliards de dollars, du jamais vu dans son secteur.

Blockchain.com : les données clés

Fondateurs : Benjamin Reeves, Nicolas Cary et Peter Smith

Création : 2011

Siège social : Londres

Secteur : FinTech

Financement : 300 millions de dollars auprès notamment de DST Global, Lightspeed Venture Partners et VY Capital.